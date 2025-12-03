AKTUELNO

Utučena nakon gubitka bebe, Džidža se ne odvaja od roditelja koji joj pružaju najveću podršku: Evo gde trenutno boravi

Foto: TV Pink Printscreen

Aleksandra Stojković Džidža je izgubila bebu, a ovim povodom se nije oglašavala. Nakon tužnog događaja, domaći mediji su je uslikali ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi gde provodi najviše vremena, a pevačica je bila, kako navode, utučena.

Dragan Stojković Bosanac nije krio tugu zbog svoje ćerke Džidže i gubitka bebe. On je na snimanju "Pinkovih zvezda" tada rekao da njegova ćerka nije dobro.

Danas su domaći mediji uslikali Džidžu ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi. U ovim trenucima pevačica ima najveću podršku svoje porodice i prijatelja, a od roditelja se ne odvaja.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Ona je automobil parkirala nasred ulice, a potom je, kako navode, vidno utučena otključala kapiju i ušla u dvorište.

Inače, Džidža je ranije pričala o trudnoći i velikoj sreći.

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se brzo saznati. Smatram da je još rano bilo šta da pričam, kada prođe prvi period pa ćemo razgovarati o ovoj lepoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su lepo prihvatili vest, ali za sada neka ostane samo na tome da smo svi srećni zbog svega, rekla je tada.

Foto: TV Pink Printscreen

