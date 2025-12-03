DANAS BI NAPUNILA 48 GODINA: Ksenija Pajčin tragično nastradala pre 15 godina, a malo ko zna da joj je jedan moćan čovek zabranio album, jer ga je odbila, detalji će vas ostaviti bez teksta

Danas bi Ksenija Pajčin, jedna od najzgodnijih pevačica srpske estrade, koja je tragično nastradala, napunila 48 godina.

Njena karijera bila je na vrhuncu, ali je tragično prekinuta pre 15 godina kada ju je ubio njen tadašnji dečko Filip Kapisoda, koji je potom sebi presudio.

Iako je prošlo mnogo vremena, njeni prijatelji i kolege je nisu zaboravili, a majka redovno obilazi njen grob. Ksenija je nakon NATO bombardovanja snimila album koji je, prema rečima izvora, bio revolucionaran za to vreme. Međutim, urednik jedne izdavačke kuće, zaljubljen u Kseniju, iskoristio je svoj uticaj da album nikada ne bude objavljen.

- Bio je ludački zaljubljen u Kseniju, ali ona nije želela ništa osim poslovne saradnje. Kada ga je odbila, odlučio je da joj se osveti i povukao veze kako bi album bio zabranjen - rekao je tada izvor blizak pevačici.

Zbog problem sa izdavačem joj neke pesme nisu objavljene

Pre tragedije, Ksenija je potvrdila postojanje neobjavljenog albuma.

- Dosad sam objavila albume 'Too Hot To Handle', 'Sviđa mi se on', jedan je ostao u fioci zbog firme koja je stajala iza njega, 'Extreme', 'Sigurna' i 'The best of'. Trenutno radim, napisala sam dve ekstra pesme i uzimam još nekoliko.

Nakon zabrane albuma, Ksenija je odlučila da se skloni iz Srbije i preselila se u Grčku, gde je živela dve godine. Tamo je radila kao plesačica, koreograf i šoumen na televiziji Alfa, postavši omiljena među publikom. Njena energija i talenat nastavili su da osvajaju srca, uprkos preprekama koje su joj bile postavljene.

Podsetimo, Kseniju je života lišio njen tadašnji dečko Filip Kapisoda koji se potom ubio nakon svađe u stanu koju su imali.

Autor: M.K.