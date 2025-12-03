PEVAČ PRIVEDEN U TURSKOJ! Objavio snimak sa lica mesta: Završio sam u policiji, ovo vozilo me je samo pokupilo... (VIDEO)

Nermin Handžić pre nekoliko dana priveden je u Turskoj, te je sada ispričao šta se tačno dogodilo.

Naime, Nermin skoro jednom mesečno posećuje Istanbul sa Viki Miljković i njenim mužem Draganom Taškovićem, gde nikada nije imao nikakvih problema, ali je sada doživeo jednu neprijatnu situaciju.

Naime, dok je šetao ulicom, Nermina je zaustavila policija, a on kod sebe nije imao pasoš.Kako je ispričao, on je pokušao policajcima da objasni, ali je nakon razgovora morao da krene do prve policijske stanice, gde se nesporazum i rešio.

"Završio sam u policijskoj stanici u Istanbulu. Stvarno ne znam šta da radim sada. Nisam poneo svoj novi pasoš. Stavili su me u vozilo i sada me proveravaju", rekao je Nermin u videu koji je objavio na Instagramu.

"Ovo vozilo me je pokupilo"

Nakon razgovora prevezen je službenim automobilom policije u obližnju stanicu, a nakon provere ovoj neprijatnoj situaciji došao je kraj.

- Trenutno me vode u policiju. Nisam lagao da su me odvezli u policijsku stanicu zbog pasoša, ali nije nikakav problem, našli smo rešenje. Ne smem previše da snimam da me ne bi primetili, ovo je vozilo koje me je pokupilo. Da znate svi, nosite svoje pasoše sa sobom ili slikajte, mogu vam ozbiljan problem napraviti.

Autor: M.K.