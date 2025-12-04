MUSAKA OD LIGNJI! Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak: Ovaj recept mu je dao poznati pevač (FOTO+VIDEO)

Pevač Nikola Rokvić veoma je posvećen veri, te na Instagramu neretko priča o duhovnosti, a sada, u vreme Božićnog posta podelio je sa svojim pratiocima jedan recept.

Naime, Nikola je podelio video iz porodičnog doma i pokazao kako sprema musaku od lignji, koji mu je dao kolega Željko Samardžić.

"Danas ću da spremim lep ručak, po savetu i recepta mog prijatelja i pevača Željka Samardžića. Danas ću da spremim posnu musaku od lignji, kažu da je to stari dalmatinski recept, pa hajde da probamo", rekao je on u snimku i dodao:

"Od sastojaka imamo jadranske lignje, dar mojih prijatelja, luk, krompir, imamo maslinovo ulje, belo vino, so, lovorov list iz manastira Hilandar, nabrali smo, tamjan, tako da nadam se da će biti dobar ručak".

Sudeći po njegovoj reakciji i te kako mu je uspelo jelo, a nema sumnje da je odličnog ukusa.

Podsetimo, Nikola Rokvić u jednom periodu života želeo je da se zamonaši, o čemu je njegova supruga Bojana otvoreno govorila, a kasnije je on ispričao da mu je žena dala blagoslov za put ka manastiru.

- Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno vuklo. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu. I kad dobijemo tu blagodat, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumem šta je njega vuklo - pričala je ona i dodala:

- On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u veru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije shvatio da je najbolje što čovek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspeo je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živeti - opisala je Bojana u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Autor: M.K.