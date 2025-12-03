AKTUELNO

Domaći

Ivana Pavković se oglasila nakon što je Petar IZJAVIO KOD AMIDŽIĆA DA BI JE PREVARIO: Pevačica ovako pravda muža (VIDEO)

Ivana Pavković je istakla da je on po njoj ispao kavaljer!

Pevač Petar Mitić u braku je sa koleginicom Ivanom Pavković od 2016. godine i pevačica mu je podarila trojicu sinova, a sada je jedna njegova izjava o neverstvu podigla prašinu u javnosti. Naime, par je gostovao u emisiji "Amidži šou" gde su odgovarali na pitanja u igrici "Ko bi pre?", a na pitanje ko bi od njih dvoje pre bio neveran Petar je bez pardona odgovorio da je on taj.

Sada se tim povodom oglasila Ivana i istakla da je on po njoj ispao kavaljer.

- Ponovo se mnogo velika prašina digla oko gluposti. Takva su pitanja bila da je bilo nezahvalno da kaže da bih ga ja prevarila. U mojim očima je ispao kavaljer. Zamislite da je na to pitanje odgovorio ''ona'' - rekla je pevačica.

Ona se dotakla i Petrove izjave o romskim svadbama.

- Čak i izjave o romskim svadbama je narod previše bukvalno shvatio. Imao je i tremu, odavno se nije snimao. Nije bilo nikakve drame kad smo stigli kući. Neće jedna igrica koja je tako napravljena da izazove viralnost, da poljulja tolike godine našeg braka. Glupo je meriti ko koga više voli i dvosmisleno pitanje ne može da poremeti nas odnos - objasnila je folkerka.

Petar: "Moram da budem žrtva ovog braka"

Inače, u emisiji je Petar dao obrazloženje nakon što je podigao tablu sa "JA" na pitanje ko bi pre prevario u braku.

- Zato što moram da budem žrtva ovog braka i da budem džentlmen. Da kažem da je moja supruga velika domaćica, da je jako patrijarhalna, da je jako fina, da me mnogo voli i da me možda više voli nego ja nju - istakao je pevač, a njegov odgovor šokirao je sve.

Autor: M.K.

