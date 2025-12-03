BRENA I JA NISMO DRUGARICE! Kaća Živković progovorila o druženjima na estradi i starijoj koleginici: Evo i šta sad misli o Kiji Kockar

Pevačica Katarina Živković progovorila je o druženju sa Lepom Brenom, te tvrdi da nikad nisu bile prijateljice, ali da je poštovanje ogromno.

Naime, Kaća se osvrnula i na to da li je bilo kontakta sa bivšom drugaricom Kristinom Kockar, otkako se desila javna svađa, a njen komentar bio je vrlo jasan.

- Ova grupa je fantastična, sarađivali smo za vreme korone i mnogo mi je drago što se to opet desilo. Nedostaje mi neka muzika naše mladosti i ta neka mesta gde možemo da čujemo nešto što smo slušali kao klinci. Tokom korone nisu radili klubovi, znamo svi kakva je bila situacija, ali smo preko društvenih mreža imali razonodu i to nam je bila dobra reklama - rekla je Kaća, pa je dodala:

- Nikad Brena i ja nismo bile drugarice, ali postoji oduvek veliko poštovanje. Bila mi je velika čast što je ona bila deo mog slavlja. Ne družimo se privatno, ali svakako da je izuzetno cenim i poštujem. Kad smo snimali spot tamo bilo je mnogo hrane i pića, ona nije nadmena žena i prema svima nama se ponašal kao drugarica i kao prijatelj. Dobila sam periku, odnosno tražila sam je kad se sve to završilo, ali lutku Lepe Brene nisam imala nikada.

Katarina je bila jasna kada je njena bivša drugarica Kristina Kockar u pitanju, te je objasnila da se naknadno posle svađe nisu čule.

- Neću da komentarišem ljude koji nemaju svoje živote i ne želim da se bavim glupostima. Svako govori o sebi, sve što je rekla jasno je, tako da bih stavila tu tačku u svakom smislu.

Autor: M.K.