JELENA RADANOVIĆ PRVI PUT POKAZALA MAJKU! Svi komentarišu kako izgleda Slobina tašta (FOTO)

Pevač Sloba Radanović u skladnom je braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima sina Damjana, dok ona iz prethodnog braka ima naslednike Luku i Nauma, koji danas proslavljaju rođendan.

Jelena je okupila najmilije na današnji dan, te je na Instagramu podelila i jednu fotografiju na kojoj je njena majka sa unukom. Ovo je prvi put da je Jelena pokazala mamu, a mnogi su komentarisali koliko mladoliko izgleda Slobina tašta.

Inače, Jelena je emotivnim čestitkama čestitala sinovima rođendane.

- I tako sam negde na sredini puta s poznala šta je ljubav, kroz tebe Luka - napisala je Jelena u opisu fotografije sa naslednikom.

- A onda si me ti Naume naučio da je ljubav jedino što imam. Vi ste haos pretvorili u mir. Voli vas mama - nastavila je ona.

Sloba čestitalo Jeleninim sinovima rođendan

Radanović je takođe podelio porodičnu fotografiju, uz koju je napisao:

- Srećan rođendan mojim bambalićima. Ulepšali ste mi život. Volim vas - napisao je Sloba.

Autor: M.K.