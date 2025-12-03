AKTUELNO

Domaći

JELENA RADANOVIĆ PRVI PUT POKAZALA MAJKU! Svi komentarišu kako izgleda Slobina tašta (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Pevač Sloba Radanović u skladnom je braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima sina Damjana, dok ona iz prethodnog braka ima naslednike Luku i Nauma, koji danas proslavljaju rođendan.

Jelena je okupila najmilije na današnji dan, te je na Instagramu podelila i jednu fotografiju na kojoj je njena majka sa unukom. Ovo je prvi put da je Jelena pokazala mamu, a mnogi su komentarisali koliko mladoliko izgleda Slobina tašta.

Inače, Jelena je emotivnim čestitkama čestitala sinovima rođendane.

Foto: Instagram.com

- I tako sam negde na sredini puta s poznala šta je ljubav, kroz tebe Luka - napisala je Jelena u opisu fotografije sa naslednikom.

- A onda si me ti Naume naučio da je ljubav jedino što imam. Vi ste haos pretvorili u mir. Voli vas mama - nastavila je ona.

Sloba čestitalo Jeleninim sinovima rođendan

Radanović je takođe podelio porodičnu fotografiju, uz koju je napisao:

- Srećan rođendan mojim bambalićima. Ulepšali ste mi život. Volim vas - napisao je Sloba.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Autor: M.K.

#Jelena Radanović

#Majka

#Sloba Radanović

#pevač

#tašta

POVEZANE VESTI

Domaći

Isti tata: Sin Slobe Radanovića krupan na pevača, Jelena otkrila koliko kilograma ima njihov naslednik (FOTO)

Domaći

Naš pevač i njegova supruga otvorili dušu o braku: Otkrili šta je tajna njihovog uspeha, pa priznali kako rešavaju probleme

Domaći

Važi za jednu od najlepših žena pevača: Udala se za 11 godina starijeg, a sada otkrila šta je radila na svom licu (FOTO)

Domaći

Ništa ne guramo pod tepih, delimo ljubav i bol: Dado i Ivona Polumenta progovorili o braku, ovo je njihova tajna za uspešan odnos

Domaći

Podelio dirljive momente: Sloba Radnović objavio fotke sa sinom, evo kako provode zajedničko vreme

Domaći

SLOBINA TAŠTA RADI NA PIJACI! Otkriveno šta prodaje, Jelenina majka živi veoma skromno: Zna gde radim, NIJE...