SESTRA KSENIJE PAJČIN SE RASULA U KOMADE! Podelila nikad viđenu fotografiju pokojne pevačice i uputila srceparajuću poruku na njen rođendan... (FOTO)

Tuga i bol ne prolaze!
Pokojna pevačica Ksenija Pajčin danas bi napunila 48 godina, a na njen rođendan oglasila se pevačicina sestra Mia Pajčin.
Pevačica je tragično nastradala kada ju je ubio tadašnji dečko Filip Kapisoda koji je potom presudio i sebi. Na njen rođendan oglasila se pevačicina sestra Mia, koja je uputila srceparajuću poruku starijoj sestri.
- Volim te. Mislim na tebe svaki dan i sve više mi nedostaješ. Često zamišljam nas - ja sa svojih 28, ti sa 48, kako bi nam bilo, kako bi sve izgledalo lepše i lakše da si ovde. Sve bih dala da te zagrlim još jednom. Znam da me čuvaš. Vidimo se jednog dana - napisala je Mia uz njihovu zajedničku fotografiju.
Autor: M.K.