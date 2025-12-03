AKTUELNO

Domaći

SESTRA KSENIJE PAJČIN SE RASULA U KOMADE! Podelila nikad viđenu fotografiju pokojne pevačice i uputila srceparajuću poruku na njen rođendan... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Instagram.com ||

Tuga i bol ne prolaze!

Pokojna pevačica Ksenija Pajčin danas bi napunila 48 godina, a na njen rođendan oglasila se pevačicina sestra Mia Pajčin.

Pevačica je tragično nastradala kada ju je ubio tadašnji dečko Filip Kapisoda koji je potom presudio i sebi. Na njen rođendan oglasila se pevačicina sestra Mia, koja je uputila srceparajuću poruku starijoj sestri.

Foto: Instagram.com

- Volim te. Mislim na tebe svaki dan i sve više mi nedostaješ. Često zamišljam nas - ja sa svojih 28, ti sa 48, kako bi nam bilo, kako bi sve izgledalo lepše i lakše da si ovde. Sve bih dala da te zagrlim još jednom. Znam da me čuvaš. Vidimo se jednog dana - napisala je Mia uz njihovu zajedničku fotografiju.

Autor: M.K.

#Ksenija Pajčin

#Mia Pajčin

#pevačica

#sestra

POVEZANE VESTI

Domaći

Janjuš se danas slomio od bola za tragično preminulim bratom Mihailom, a zbog ove fotografije na njegovom grobu plakali su svi: Ovaj prizor će vas NAJ

Domaći

JANJUŠEV BRAT BORIS SE OGLASIO I DOVEO SVE DO SUZA! Podelio srceparajuć prizor s pokojnim Mihailom, a njegove reči KIDAJU DUŠU! (FOTO)

Domaći

Niko, mili moj, ne zna koliko suza prolijem kad ostanem sam: Janjuš se potresnom porukom obratio pokojnom bratu, pa rasplakao sve (VIDEO)

Domaći

'VOLEĆE TE TATA DO ZADNJEG DANA ŽIVOTA SVOG...' Otac tragično nastradale srpske pevačice POTRESNOM porukom rasplakao mnoge!

Domaći

POTRESAN GOVOR Jovane Jeremić na sahrani njenog oca rasplakao sve! Voditeljka grcala u suzama: Bio je alfa u svemu, prvenstveno u glavi, ostao je alfa

Domaći

IMAO SI JOŠ MNOGO TOGA DA DAŠ! Tanja Savić utučena zbog smrti Popovića: Otkrila koliko joj je Saša pomogao u karijeri