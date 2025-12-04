ŽELUDAC SE POMERIO U JEDNJAK: Naša slavna glumica vodila BITKU za život, simptomi joj stvarali TEŠKE muke, a evo kako je sve počelo: MISLILA SAM DA JE ZATO ŠTO SAM BILA PUŠAČ!

Glumica Zlata Numanagić posetila lekara zbog problema sa želucem. Otkrila da je operisala dojke i da nije imala maligne promene.

Glumica Zlata Numanagić koja je popularnost stekla u jednoj kultnoj seriji, otkrila je javnosti detalje teške zdravstvene borbe kroz koju je prošla.

- Sve je počelo sa malim kiselinama u stomaku, sa želudačnom kiselinom. Kad bih nešto pojela ljuto ili previše hrane, mislila sam da je zato što sam bila pušač - otvorila je dušu glumica.

Odlučila je da ode na detaljan pregled čije su analize dovele do šoka. Hijatus hernija, stara i proširena, verovatno nastala još tokom porođaja, rekli su joj lekari.

- Gastroskopijom mi se ustanovila hijatus hernija. Lekar je rekao da je veoma stara ta kila i da je moguće da se dogodila tokom porođaja u trenutku napora - navela je glumica.

Problemi su vremenom postali sve teži, osećala je lupanje srca, otežano disanje, nemogućnost spavanja u ležećem položaju.

- Nisam znala o čemu se radi, počela sam da spavam u sedećem položaju, nisam mogla više ni da ležim - rekla je glumica

Kada je ponovo otišla kod hirurga, usledila je još jedna neprijatna vest. Kila je toliko narasla da je želudac pogurala u jednjak.

- Ponovili smo gastroskopiju i on je rekao da je kila u međuvremenu toliko narasla da je poterala želudac u jednjak - rekla je Numanagić.

OPORAVAK NAKON OPERACIJE

Oporavak je bio dug i strog. Mesecima je smela da unosi samo bistre tečnosti, bez ijednog čvrstog zalogaja. Izgubila je 18 kilograma. Upravo ta restriktivna ishrana dovela je do ogromne promene.

Na albanskoj rivijeri, gde se oporavljala četiri meseca, kilogrami su se i dalje topili. Kada se vratila kući, njen hirurg se zabrinuo.

- Kada me je hirurg ugledao, prilikom redovne kontrole, poslao me momentalno na skener. Uplašio se da se nešto nije dogodilo ozbiljno sa mnom - rekla je ona.

OPERACIJA DOJKE

Zlata je otkrila i da je pre jedanaest godina prošla kroz operaciju dojke, nakon što je mobilni mamograf pokazao zabrinjavajuće uvećanje.

- Operisala sam grudi pre 11 godina. Bilo je neverovatno, na Trgu Nikole Pašiča bio je onaj mamograf i ja odem da se proverim i za šest meseci dobijete kada da dođete na onkologiju da ponovite tu mamografiju. I ja dobijem uvećanje za četiri jedinice u tih šest meseci. Pošalju me na kozilijum, odem na operaciju i ništa nije bilo maligno. Tada su mi čestitali što nemam malignitet.

Autor: S.Z.