Sanja Marinković na snimanju u kratkoj svilenoj haljini: Prekrstila noge i ne nosi brushalter (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Pink.rs/M. Vicović ||

Voditeljka Sanja Marinković objavila je kratak video sa snimanja njene nove emisije, a on je odmah počeo da se komentariše na društvenim mrežama.

Sanja Marinković je bila u haljini od svile, ispod koje nije nosila brushalter, a kako je bila kratka, njene noge bile su u prvom planu. Kadar je najviše prijao pripadnicima jačeg pola, a sve se snimalo u trenutku kada je Sanja nanosila šminku i obavljala poslednje pripreme za snimanje.

Svako jutro započinje svežim napitkom

Inače, Sanja je nedavno otkrila da je za njenu vitku liniju, pored ostalog, zaslužan i napitak bez kog ne može da zamisli dan.

- Za mene je ovo najbolji početak dana. Ako niste znali, espreso kafa ubrzava proces sagorevanja masti pri aerobnom vežbanju. Probajte - napisala je na Instagramu.

Kako je dodala, nakon vežbi koristi ergonomski rol masažer, koji i te kako deluje dobro na njeno telo.

Foto: Pink.rs/S. Zindović

- Protiv celulita, viška tečnosti i upala - navela je voditeljka.

Sanja naglašava da je za njenu vitku liniju ipak presudna ishrana, koju je kroz godine korigovala, a usput se trudi da i drugima ukaže na to kako se treba i na koji način hraniti.

Autor: Nikola Žugić

