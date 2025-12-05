Milan Vasić pokazao deo svog skromnog doma! Naš glumac objavio video, u svakom kutku ikone i figure manastira (FOTO)

Glumac Milan Vasić, koji je u junu ove godine dobio sina Despota sa suprugom Majom, često na Instagramu deli trenutke iz svoje porodične svakodnevice.

Ovoga puta, naš glumac Milan Vasić, objavio je dirljiv video iz spavaće sobe, na kom se vidi kako uspavljuje svog naslednika. U kadru se može primetiti i deo njihovog beogradskog doma.

Skroman dom pun topline

Vasić je kroz celu karijeru ostao veran jednostavnom i nenametljivom životnom stilu, što se jasno vidi i u načinu na koji je uredio svoj stan. U dnevnoj sobi nalazi se udobna garnitura, dok su zidovi i police ukrašeni ikonama, što prostoru daje posebnu toplinu, iako u njemu nema luksuznih detalja.

Porodične veze sa Kosovom i Metohijom

Pored stana u Beogradu, Milan poseduje i imanje na Kosovu i Metohiji, gde je nedavno prvi put odveo malog Despota. Uz fotografije tog trenutka, podelio je emotivnu objavu:

"Prvi dolazak Despota na svoje ognjište, u svoj dom, kod babe i dede u Veliko Ropotovo (Kosovo i Metohija). Maštao sam o ovom trenutku godinama i moram priznati da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana! Baba i deda oduševljeni i presrećni. Despote sine, sve je ovo tvoje, ali zapamti ovo se ne prodaje."

Krštenje u manastiru Gračanica

Podsetimo, Milan i Maja su svoga sina krstili u manastiru Gračanica, što je glumcu imalo posebno emotivan značaj. Tada je objavio:

"Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje."

