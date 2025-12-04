AKTUELNO

Jovana Jeremić ima dečka?! Vešto ga krije od očiju javnosti, ovo su detalji

Izvor: Pink.rs, Alo.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Kako prenose, Jovana Jeremić više nije sama, i to navodno već neko vreme. Priča se da je potpuno presekla sve veze sa bivšim dečkom Draganom Stankovićem i započela novu emotivnu priču koja se za sada komentariše samo u krugu upućenih.

Voditeljka jutarnjeg televizije Pink, Jovana Jeremić, kako tvrdi izvor za Alo, deluje sigurnije, raspoloženije i odlučna je da ovaj put svoj privatni život drži što dalje od radoznalih pogleda javnosti.

Foto: Instagram.com

Pažnju joj je, prema navodima, privukao Miloš, profesionalni kik–bokser. Upoznali su se na jednoj proslavi, a Jovani se posebno dopalo to što je Miloš i dalje duboko u sportu, u vrhunskoj formi i potpuno posvećen treningu, nešto što već godinama ističe kao veliki plus kod partnera. Od tada se, tvrde naši izvori, viđaju redovno, ali bez javnog eksponiranja.

- Jovana je ponovo srećna i zadovoljna. Zaljubljena je kao tinejdžerka, konačno je našla muškarca koji joj parira, uspešan je, ambiciozan, zna šta želi. Čula je za njega od pouzdanih ljudi u poslu. To što je čovek sportista je odmah privuklo. Profesionali kik-bokser se slučajno našao na jednoj proslavi gde i Jovana i varnice su odmah sevnule i od tada su nerazdvojni, ali svakako da pazi da ne osvane sve u javnost jer je naučila lekciju saopštavanja privatnih stvari - izjavio je dobro upućeni izvor za Alo!

Foto: Instagram.com

Kao i mnogo puta ranije sa svojim partnerima, Jovana je preuzela inicijativu i pokrenula odnos koji se sada, kako izgleda, razvija punom parom.

Autor: Nikola Žugić

