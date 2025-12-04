Prvo oglašavanje Jovane Jeremić nakon šuškanja da ima novog dečka: Pozvali smo kraljicu šera, evo šta nam je rekla

Nakon što je u medijima poput bombe odjeknula vest da je Pinkova voditeljka, Jovana Jeremić, zauzeta, te i da je našla novog dečka kog krije, ekipa portala Pink.rs odmah je pozvala voditeljku!

Jovana Jeremić, naša poznata voditeljka, poznatija i kao "kraljica šera", nedavno je raskinula vezu sa biznismenom Draganom Stankovićem, a kako sada tvrdi izvor za Alo, voditeljka je našla novog dečka.

Naime, reč je o izvesnom Milošu, kik-bokseru, kog je upoznala na jednoj proslavi, a Jovani se posebno dopalo to što je Miloš i dalje duboko u sportu, u vrhunskoj formi i potpuno posvećen treningu, nešto što već godinama ističe kao veliki plus kod partnera. Od tada se, tvrde naši izvori, viđaju redovno, ali bez javnog eksponiranja.

- Jovana je ponovo srećna i zadovoljna. Zaljubljena je kao tinejdžerka, konačno je našla muškarca koji joj parira, uspešan je, ambiciozan, zna šta želi. Čula je za njega od pouzdanih ljudi u poslu. To što je čovek sportista je odmah privuklo. Profesionali kik-bokser se slučajno našao na jednoj proslavi gde i Jovana i varnice su odmah sevnule i od tada su nerazdvojni, ali svakako da pazi da ne osvane sve u javnost jer je naučila lekciju saopštavanja privatnih stvari - izjavio je dobro upućeni izvor za Alo!

Sada, ekipa portala Pink.rs pozvala je Jovanu, koja je u izjavi za naš portal istakla da ne želi više da priča o privatnom životu, dodavši da je trenutno srećna.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla je Jovana za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić