AKTUELNO

Domaći

Prvo oglašavanje Jovane Jeremić nakon šuškanja da ima novog dečka: Pozvali smo kraljicu šera, evo šta nam je rekla

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon što je u medijima poput bombe odjeknula vest da je Pinkova voditeljka, Jovana Jeremić, zauzeta, te i da je našla novog dečka kog krije, ekipa portala Pink.rs odmah je pozvala voditeljku!

Jovana Jeremić, naša poznata voditeljka, poznatija i kao "kraljica šera", nedavno je raskinula vezu sa biznismenom Draganom Stankovićem, a kako sada tvrdi izvor za Alo, voditeljka je našla novog dečka.

pročitajte još

Jovana Jeremić ima dečka?! Vešto ga krije od očiju javnosti, ovo su detalji

Foto: Instagram.com

Naime, reč je o izvesnom Milošu, kik-bokseru, kog je upoznala na jednoj proslavi, a Jovani se posebno dopalo to što je Miloš i dalje duboko u sportu, u vrhunskoj formi i potpuno posvećen treningu, nešto što već godinama ističe kao veliki plus kod partnera. Od tada se, tvrde naši izvori, viđaju redovno, ali bez javnog eksponiranja.

- Jovana je ponovo srećna i zadovoljna. Zaljubljena je kao tinejdžerka, konačno je našla muškarca koji joj parira, uspešan je, ambiciozan, zna šta želi. Čula je za njega od pouzdanih ljudi u poslu. To što je čovek sportista je odmah privuklo. Profesionali kik-bokser se slučajno našao na jednoj proslavi gde i Jovana i varnice su odmah sevnule i od tada su nerazdvojni, ali svakako da pazi da ne osvane sve u javnost jer je naučila lekciju saopštavanja privatnih stvari - izjavio je dobro upućeni izvor za Alo!

pročitajte još

JOVANA JEREMIĆ SPUSTILA HELANKE I POKAZALA TRBUŠNJAKE: Nema grama sala, a mnogi se pitaju kako joj to uspeva (FOTO)

Sada, ekipa portala Pink.rs pozvala je Jovanu, koja je u izjavi za naš portal istakla da ne želi više da priča o privatnom životu, dodavši da je trenutno srećna.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla je Jovana za Pink.rs.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Jovana Jeremić

#TV Pink

#dečko

#novi dečko

#novi dečko Jovane Jeremić

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

Nakon informacije da je pretučena Sloboda Mićalović pozvali smo njenog supruga Vojina! Evo šta je slavni glumac uradio

Domaći

Dara Bubamara našla novog dečka? Šuška se da je mlađi od nje, a evo gde su se pojavili zajedno

Domaći

Nakon šuškanja da ima novog dečka, oglasila se Jovana Jeremić! Hitno morala da reaguje, objavila snimak iz kreveta (FOTO)

Domaći

Pogledajte ZGARIŠTE u fabrici dečka Jovane Jeremić, vatrogasci i dalje na terenu! (FOTO)

Domaći

Auu, al' sam se potresao, vidimo se uskoro oči u oči: Hitno oglašavanje Takija Marinkovića nakon što ga je Teodora nazvala MATOROM DRTINOM: Ona voli s

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Nakon vesti da se razvodi od Ane Jovanović, uhvatili smo Nikolu Ilića: Evo šta je radio (FOTO)