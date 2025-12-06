SIJA KAO MILION! Luna Đogani zapalila sve provokativnim izdanjem, u topu se NAMUNJILA i sve snimila (FOTO)

Pobednica "Zadruge 2" i voditeljka Luna Đogani podelila je novi video na Instagramu u kojem se snimila u izazovnom izdanju, dok su njene bujne grudi bile u prvom planu.

Luna Đogani je pozirala u bež topu, u kojem je istakla grudi, a ovim izdanjem privukla je veliku pažnju, te su se nizali brojni komentari ispod njene objave.

Inače, Đoganijeva je pre nekoliko godina uradila silikonske grudi, o čemu je otvoreno govorila.

screenshot screenshot screenshot screenshot Previous Next

"Uradila sam četvorke. Jedna je bila manja, jedna veća. U jednu 400, u drugu 380 kubika", pričala je ona.

"Kao da se samo meni vide grudi"

O njenoj operaciji dosta se spekulisalo, što je Luna jednom izjavila da joj smeta.

- Malo mi je dosadilo kada stalno pišu o mojim grudima i mom seksepilu. Kao da se samo to jedino vidi na meni. Pisali su 'Luna istakla grudi u prvi plan'. Ja nisam stavila grudi da bi se to toliko komentarisalo. Kao da sam ja jedina na svetu koja je uradila grudi - rekla je ona "Premijeri".

Autor: Nikola Žugić