SIJA KAO MILION! Luna Đogani zapalila sve provokativnim izdanjem, u topu se NAMUNJILA i sve snimila (FOTO)

Pobednica "Zadruge 2" i voditeljka Luna Đogani podelila je novi video na Instagramu u kojem se snimila u izazovnom izdanju, dok su njene bujne grudi bile u prvom planu.

Luna Đogani je pozirala u bež topu, u kojem je istakla grudi, a ovim izdanjem privukla je veliku pažnju, te su se nizali brojni komentari ispod njene objave.

Nisam ni znala da patiš, ti si moj svet: Luna Đogani se oglasila emotivnim rečima i objavila slike: Volim te, srećan rođendan (FOTO)

Inače, Đoganijeva je pre nekoliko godina uradila silikonske grudi, o čemu je otvoreno govorila.

"Uradila sam četvorke. Jedna je bila manja, jedna veća. U jednu 400, u drugu 380 kubika", pričala je ona.

"Kao da se samo meni vide grudi"

O njenoj operaciji dosta se spekulisalo, što je Luna jednom izjavila da joj smeta.

LUNA ĐOGANI U ULTRA KRATKOM TEKSAS IZDANJU: Istakla obline i vitke noge u prvom planu (FOTO)

- Malo mi je dosadilo kada stalno pišu o mojim grudima i mom seksepilu. Kao da se samo to jedino vidi na meni. Pisali su 'Luna istakla grudi u prvi plan'. Ja nisam stavila grudi da bi se to toliko komentarisalo. Kao da sam ja jedina na svetu koja je uradila grudi - rekla je ona "Premijeri".

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

