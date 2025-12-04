AKTUELNO

Neću svadbu, to mi je stresno: Edita progovorila o dečku, pa priznala da joj papir nije garancija za srećan brak

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica Edita Aradinović kaže da bi joj bilo previše stresno da napravi veliku svadbu jer ima puno rodbine, pa da nekoga ne zaboravi da pozove na slavlje.

Edita Aradinović je za medije otkrila da ne misli da je papir bitan za srećan brak, kao i da je važno sa kime se i kako slažete u četiri zida i koliko ljubavi postoji.

- Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu, jedan dan pričam jednom, a drugi drugo. Ne zato što sam nešto razočarana, nego nekako smatram da može i bez toga da se voli i da ljubav postoji bez braka - rekla je Edita, te je dodala:

Foto: Instagram.com

Meni bi bilo stresno i da napravim venčanje. Imam mnogo familije, pa da ne zaboravim nešto. Ja verujem da papir znači u tom nekom smislu da si se prema nekome obavezao, ali sve zavisi od osobe do osobe. Sve zavisi na kraju sa kime živiš i sa kakvim si partnerom. Ja sam bila svesna toga da će javnost u nekom trenutku da sazna ko je meni dečko, nisam htela da se to krije. Pojavili smo se normalno, ali ne planiram da se pojavljujem sa njim stalno i svuda. Sreća je tu u nekoj našoj oazi, i nemam nameru da ga svuda vučem sa sobom. Napokon svakako da neko nešto istinito plasira oko nas.

Poštuju je starije kolege

Kada je reč o poslu, Edita je srećna je kolege poštuju, a otkrila je i da ima velike planove.

- Planiram da radim nastupe kao i do sada, a pored toga sam srećna da delim i tugu i sreću. On je inače vrlo povučen dečko, ne voli tu vrstu pažnje, a svesni smo bili oboje od početka da je bilo najbolje da se sami pojavimo u javnosti, a ne da nas neko juri. Svakako ga nisam predstavila javnosti bez njegove dozvole - rekla je ona i nastavila:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Mnogo mi je drago što me vole kolege koje su velike zvezde i koje postoje na estradi dugi niz godina. Bebi Dol i Oliver Mandić su mi predivni, obožavam ih, Masimo Savić mi je bio jedan od omiljenih pevača takođe. Oprobala sam se i sama u raznim žanrovima, a da li sam sebe pronašla, nisam. Šalim se malo, samo bi treba da pronađete mene, kao izvođača. Ja pevam za svoju publiku, a za svakog ima po nešto. Želim samo da ljudi shvate da nisam u kalupu i da se stvarno trudim da sve što mi se dopada snimim.
Autor: Nikola Žugić

