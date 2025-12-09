Svaki dan ima padova: Dejana je rođena bez ruku i sve radi kao da ih ima, sad podelila jaku poruku, a ovako priča o ćerki

Slikarka i šampionka u paratekvondou, koja se bavi i streličarstvom, Dejana Bačko rođena je bez gornjih ekstremiteta, ali je ovaj hendikep nikada nije sprečio da ostvaruje svoje snove i ostane pozitivna i nasmejana kroz život.

Dejana Bačko je u srećnom braku sa suprugom Markom sa kojim je pre dve godine dobila i ćerku Laru. Ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, a juče, 3. decembra se oglasila povodom Dana osoba sa invaliditetom objavivši porodičnu fotografiju.

- Danas je 03. decembar, dan osoba sa invaliditetom. Ovaj dan je podsetnik na sve naše svakodnevne borbe, padove, ustajanja i pobede. Na snagu koju svako od nas gradi iznutra. Danas čestitam svima koji svakog dana ruše svoje granice, menjaju svoju stvarnost i dokazuju da je nemoguće samo reč. Onima koji nisu dozvolili da mišljenja i predrasude drugih odrede pravac u kojem će se kretati u životu - počela je ona i dodala:

Svim roditeljima, deci, sportistima, umetnicima, radnicima, borcima — svima koji biraju hrabrost umesto odustajanja zaista čestitam. Neka današnji dan bude podsetnik da naš invaliditet ne definiše naš život — naša volja ga definiše. Letimo dalje, svako sa svojim krilima.

"Nisam mogla da je uzmem u ruke, da je zagrlim..."

Inače, ona je nakon porođaja govorila koliko joj je bilo teško što svoju naslednicu ne može da uzme u naručje i da je zagrli, te je priznala da se plašila da je ne povredi.

- Nisam mogla da je uzmem u ruke i to mi je bila najteža stvar u Larinom odrastanju, kada se vratim u 2023. godinu. Nisam mogla da je zagrlim a ja sam je rodila. Jako sam to želela. Plašila sam se šta će joj biti sa vratom dok je tako mala, ako pokušam da je podignem nogama i nešto joj se slučajno desi. Svaki dan je bio pun pomešanih emocija, ali sam se uvek trudila da radim ono što mogu. I uprkos svim tim situacijama, putovali smo i trudili se da živimo onako kako smo oduvek zamišljali i verovali da treba. Lara sada ima 12 letova i sa nama je obišla desetak država i sve smo to nekako zajedno izgurali. Svaki mesec sam pomerala granice i postajala slobodnija a Lara veća, čvršća i zrelija. Danas, kada me je zagrlila i poljubila, toliko sam se raznežila i setila se svega ovoga sa početka. Tako mi je drago što je napokon došlo vreme da se možemo grliti, da se možemo jako stisnuti. Da možemo sve više i više toga zajedno - napisala je ona u jednoj objavi.

Podsetimo, Dejana je položila i vožnju za automobil, a tada je naišla na razne reakcije ljudi.

Autor: Nikola Žugić