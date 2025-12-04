Evo ko je novi dečko Jovane Jeremić! Ima hotele po Crnoj Gori, zovu ga Tigar, a oca mu znaju svi (FOTO)

Kako prenose mediji, Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa kik bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.

Pored sporta, Miloš se navodno bavi i biznisom. Priča se da u Crnoj Gori ima nekoliko hotela koje je stekao zahvaljujući kik–boks karijeri. Oni koji ga poznaju opisuju ga kao visokog, mišićavog i uvek spremnog za trening.

Gidrin naslednik ne krije da je boks, pored tenisa, jedan od najplaćenijih sportova. Pohvalio se i hotelom koji je otvorio u Crnoj Gori zahvaljujući sportskim uspesima.

- Boks je najplaćeniji sport na planeti. Svoj hotel sam izgradio u Crnoj Gori zahvaljujući uspesima u boksu. Kod nas je manje plaćeno, ali može da se uspe - rekao je pre za Alo.

Autor: pink.rs