To nije ljubav, to je patologija: Nakon sve bližeg odnosa Teodore i Bebice, oglasila se njena majka, evo kako gleda na moguće pomirenje

Iskrena do koske i bez dlake na jeziku!

Teodora Delić, aktuelna učesnica "Elite 9", samo nekoliko dana nakon veridbe sa Nenadom Macanovićem Bebicom, rešila je da ga prevari, pa je tako stupila u nikad bliži odnos sa Filipom Đukićem. Naime, nakon samo nekoliko dana, Filip je rešio da se skloni od Teodore i cele ove priče, pa se tako tu ponovo vratio Bebica.

Iako tvrdi da se neće pomiriti sa njim, kao i da je, kako kaže, smara, Teodora ne prestaje da ima sve bliži odnos sa Bebicom, kao da se ništa nije desilo, te mu tako dozvoljava da je mazi, masira, pa čak i ljubi, dok još uvek do pomirenja nije došlo.

Te tako, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Slavicom Delić, koja je ovo prokomentarisala za naš portal, ističući da ne vidi ljubav između njene ćerke i Bebice.

- Ona je sa Bebicom završila odnos. Ne voli ga, znam ja moju Teodoru kako diše. Ona je videla da nema nikog ko joj misli dobro, ni taj Dača, koji joj je bio prijatelj nije ostao uz nju. Želi da Bebicu zadrži kao prijatelja, a on je zaslepljen njenom pojavom. To nije ljubav, to je patologija. Želi da je poseduje i diriguje njenim životom. Radi sve, kako bi je nazad vratio. Daje sve od sebe da je pridobije. Da imam krila, samo da joj šapnem da mu ne daje nadu nikakvu, ona očigledno ne vidi da ne treba sa njim da provodi vreme - rekla je ona i dodala:

Ničega tu svakako neće biti, on nju ne privlači više, to je činjenica i tako je. On je navalentan, na sve načine bi da je dodirne, masira. Ona voli masaže, pa bi tako da bude pored nje. Ništa od toga nema, samo se nadam da se ona neće vratiti u stari krevet, samo mi je to u glavi. Od ljubavi nema ništa. Kao osobu i čoveka ga možda i voli, želi da trenira, kako bi mu ona na kraju našla devojku. Šala je to, ali mnogo govori o njihovom odnosu.

Autor: S. Zindović