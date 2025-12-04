AKTUELNO

Domaći

To nije ljubav, to je patologija: Nakon sve bližeg odnosa Teodore i Bebice, oglasila se njena majka, evo kako gleda na moguće pomirenje

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Iskrena do koske i bez dlake na jeziku!

Teodora Delić, aktuelna učesnica "Elite 9", samo nekoliko dana nakon veridbe sa Nenadom Macanovićem Bebicom, rešila je da ga prevari, pa je tako stupila u nikad bliži odnos sa Filipom Đukićem. Naime, nakon samo nekoliko dana, Filip je rešio da se skloni od Teodore i cele ove priče, pa se tako tu ponovo vratio Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako tvrdi da se neće pomiriti sa njim, kao i da je, kako kaže, smara, Teodora ne prestaje da ima sve bliži odnos sa Bebicom, kao da se ništa nije desilo, te mu tako dozvoljava da je mazi, masira, pa čak i ljubi, dok još uvek do pomirenja nije došlo.

Te tako, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Slavicom Delić, koja je ovo prokomentarisala za naš portal, ističući da ne vidi ljubav između njene ćerke i Bebice.

Foto: Pink.rs

- Ona je sa Bebicom završila odnos. Ne voli ga, znam ja moju Teodoru kako diše. Ona je videla da nema nikog ko joj misli dobro, ni taj Dača, koji joj je bio prijatelj nije ostao uz nju. Želi da Bebicu zadrži kao prijatelja, a on je zaslepljen njenom pojavom. To nije ljubav, to je patologija. Želi da je poseduje i diriguje njenim životom. Radi sve, kako bi je nazad vratio. Daje sve od sebe da je pridobije. Da imam krila, samo da joj šapnem da mu ne daje nadu nikakvu, ona očigledno ne vidi da ne treba sa njim da provodi vreme - rekla je ona i dodala:

Ničega tu svakako neće biti, on nju ne privlači više, to je činjenica i tako je. On je navalentan, na sve načine bi da je dodirne, masira. Ona voli masaže, pa bi tako da bude pored nje. Ništa od toga nema, samo se nadam da se ona neće vratiti u stari krevet, samo mi je to u glavi. Od ljubavi nema ništa. Kao osobu i čoveka ga možda i voli, želi da trenira, kako bi mu ona na kraju našla devojku. Šala je to, ali mnogo govori o njihovom odnosu.

Foto: Pink.rs

Autor: S. Zindović

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

To što si uradila, to je DNO DNA: Gledateljka stala uz Enu i Peju, priznala da NE DA NA NJIH, pa raspalila po Mrvici (VIDEO)

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE MILICE VELIČKOVIĆ ZA PINK.RS NAKON TERZINIH USPOMENA! Belu kuću preplavile su suze, a evo kako na sve to gleda ona!

Domaći

'POKUŠAVA NA SVE MOGUĆE NAČINE DA JE SROZA!' Nakon što je Ivan nazvao Milenu BABOM, za Pink.rs se oglasila njena najbolja drugarica! Evo šta je imala

Domaći

ON JE FIĆFIRIĆ: Nakon glasina koje kruže u Eliti o flertu Teodore i Filipa, za Pink.rs se oglasila Slavica Delić! Evo šta kaže o tome, kao i o potenci

Zadruga

ŠOK! Keti otkrila kako gleda na odnos Anđele i Gastoza, evo da li će se pomiriti nakon Elite 8 (VIDEO)

Domaći

'NIJE MI LAKO...' Veličkovićeva i Terza postaće roditelji, a evo šta na sve to kaže Miličina mama!