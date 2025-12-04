Počelo glasanje na 29. humanitarnom izboru za najlepšu jelku, evo pod kojim brojem možete glasati za jelku kompanije Pink Media Group

29. tradicionalni humanitarni izbor najlepše jelke, i ove godine održava se u hotelu "Hajat", a Andrea Mitrović, ćerka direktora i vlasnika Pink Media Groupe i Milice Mitrović, ove godine je okitila jelku koja će predstaviti ružičastu imperiju, a sada je počelo glasanje za onu najlepšu!

Milica Mitrović, direktorka zabavnog programa Pink televizije, na svom instagram nalogu je pre nekoliko dana objavila novogodišnju jelku, koju je ove godine okitila Andrea Mitrović, njena i Željkova ćerka, a koja će predstaviti kompaniju "Pink Media Group", na ovogodišnjem, 29. tradicionalnom humanitarnom izboru najlepše jelke u hotelu "Hajat".

Naime, dekoracija na jelki ostavlja bez teksta, najviše ima crvene boje, od prazničnih ukrasa, do velike mašne na vrhu jelke, a pored ukrasa, nalaze se i male plišane mede. Takođe, oko jelke se nalaze pokloni, plišani Deda Mrazu, Krcko Oraščić i irvas, a pored jelke nalazi se fotelja na kojoj se nalaze jastuci i plišani meda.

Sada, na zvaničnom profilu hotela "Hajat" osvanulo je obaveštenje da je glasanje za najlepšu jelku počelo! Kako su objavili spisak svih kompanija, fotografije jelki, ali i redne brojeve, za novogodišnju jelku "Pink Media Groupe" možete glasati pod rednim brojem 11.

Kako se glasa?

Kao što stoji i u opisu ove fotografije, potrebno je samo da ui komentaru upišete redni broj jelke koja vam se najviše dopada, a svaka osoba može glasati samo jednom, te će tako jelka sa najvećim brojem glasova, osvojiti nagradu publike.

