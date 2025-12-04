Otkrila svoju dugo skrivanu humanitarnu misteriju! Biljana Jevtić se posvetila pomoći baki Soki, posle dugogodišnjeg dobročnistva 'u tišini'

Biljana Jevtić, poznata po narodnoj muzici, ali i po nenametljivoj skromnosti, godinama unazad pomaže najugroženijim porodicama širom Srbije, ali to nikada nije isticala u javnosti.

Humanitarna angažovanost Biljane Jevtić, kako kažu ljudi koji je poznaju, odvija se „u tišini, bez kamera i bez namere da se o tome govori“. Međutim, Jevtićeva je ovoga puta odlučila da progovori ne da bi skrenula pažnju na sebe, već da bi, po semu sudeći, podstakla druge da učine humano delo.

Teški trenuci

Njena najnovija akcija odnosi se na posetu 76-godišnjoj baki Soki iz sela Ašanja, udaljenog tridesetak minuta od Beograda. Baka živi u trošnoj kući, u izuzetno skromnim uslovima, oslanjajući se na skromne prihode i sopstvenu snalažljivost. I pored teške svakodnevice, o njoj komšije govore kao o ženi vedrog duha, vrednoj i dostojanstvenoj, što je i sama pevačica potvrdila.

- Danas smo u mestu Ašanja posetili baka Soku u njenoj trošnoj kući. Uprkos teškim materijalnim uslovima i godinama, ona je vedra, hrabra, bistra i dostojanstvena, pa i duhovita. U svojoj 76. godini radi sve što može i koliko može. Ovakvi ljudi su dokaz da je sve moguće i putokaz svima nama da uvek možemo biti dobri ljudi i pomoći. Slava Bogu“- rekla je Jevtićeva.

Zna da pomogne na pravi način

Ova poseta izazvala je toplu reakciju javnosti, naročito jer je reč o retkom primeru javne ličnosti koja brigu o najugroženijima ne pretvara u medijski spektakl. Mnogi su pohvalili njenu odluku da javno podeli priču, jer upravo ovakvi primeri, smatraju, mogu motivisati i druge da pruže podršku starijim i socijalno ugroženim osobama.

Meštani Ašanje kažu da baka Soka, uprkos godinama i teškim uslovima života, ne odustaje od svakodnevnih obaveza sama spremi hranu, održava dvorište koliko može, a najviše se raduje posetama ljudi koji joj pruže pažnju i razgovor. Jeftićeva je tokom posete donela namirnice i neophodne potrepštine, ali, prema rečima onih koji su bili prisutni, „najviše joj je značilo što je neko saslušao i što nije zaboravljena“.

Inače, Biljana Jevtić njen suprug Aca Ilić kao Dragan Aleksandrić i Čeda Marković biće gošća u emisiji Puti brigu" na Kurir televiziji koja se emituje u nedelju od 16 časova.

Autor: Nikola Žugić