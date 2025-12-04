AKTUELNO

Domaći

Ovo je otac novog dečka Jovane Jeremić! Brutalno je ubijen u sačekuši, likvidirao ga Arkanov kum?!

Izvor: Blic.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Voditeljka Jovana Jeremić je, kako prenose mediji, u vezi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a malo ko zna da je talenat nasledio od oca Miodraga Stojanovića Gidre, koji je brutalno ubijen u sačekuši u Beogradu.

18. februara 2001. godine, u sačekuši ispred Teniskog kluba Partizan u Beogradu ubijen je Miodrag Stojanović Gidra, sportski funkcioner, bivši bokser, kaskader, Ginisov rekorder u disciplini trbušni sklekovi i nezvanično najjači Jugosloven uz Marijana Matijevića.

Foto: Facebook.com/Legende devedesetih

Maskirani neidentifikovani napadač čekao je da Stojanović uđe u svoj "audi“, a potom je u njega ispalio šest hitaca iz pištolja. Jedan metak Gidru je pogodio u vrat, a pet u pedelu grudi.

Spekulisalo se, međutim, da je jednom prilikom na stadionu "Crvene zvezde" ošamario legendu Dragana Džajića i da se on zbog toga požalio Milanu Đorđeviću Bomboni, Akanovom kumu i prijatelju, koji ga je navodno iz osvete ubio. To nikad nije zvanično potvrđeno, jer je i sam Bombona izrešetan nepunih mesec dana kasnije...

Miloš je i te kako ponosan na svog oca, a kroz karijeru je u boksu ostvario odlične rezultate, pa je sada sve mnogo jasnije, budući da je Jovana voli da pored sebe ima uspešne i moćne muškarce.

Jovana: "Kad ostanem u drugom stanju pravim svadbu"

Podsetimo, Jovana je rekla da za sada svadbu ne planira, ali da će do nje doći nakon što ostane u drugom stanju.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla nam je voditeljka.

Foto: Pink.rs, Instagram.com/@ginis_tigar

Autor: pink.rs

