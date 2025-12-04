SNIMA SE FILM O LEPOJ LUKIĆ! Otkriće nepoznate detalje o svom životu: Pevačica stavila zabranu na korišćenje svog imena do smrti

Legenda narodne muzike Lepa Lukić, može se pohvaliti karijerom od pola veka, Lepa Lukić je donela sada odluku da snimi film o svom životu!

Lepa Lukić je angažovala bliskog prijatelja, Bokija 13, da joj pomogne i uradi scenario za film.

Lepa je dugo razmišljala o ovoj odluci, pa je zajedno sa Bokijem "presekla" i donela odluku da preuzme stvar u svoje ruke.

- U filmu će otkriti detalje o kojima nikada do sada nije govorila u javnosti. Pričaće o ljubavi i ljubavnicima, o tome ko joj je podmetao nogu u poslu, ali i životu... Ljudi će ostati bez teksta kada saznaju kroz šta je sve prolazila i šta su joj ljudi činili - rekao je izvor za domaće medije.

Još uvek nije poznato ko će glumiti Lepu u filmu, ali je sigurno da neće igrati samu sebe. U opticaju je legendarna srpska glumica koja duhom podseća na Lepu, ljudi je obožavaju, a slične su i po godinama.

Stavila zabranu na korišćenje njenog imena

Lepa Lukić stavlja zabranu na korišćenje njenog imena, lika i dela nakon što umre.

Podsetimo, muzička legenda Lepa Lukić nedavno se pojavila na jednom javnom događaju, kada je izjavila da želi da zaštiti svoja prava i zabrani da se snima film o njoj nakon što ona premine.

- Ako preminem, niko ne sme da me snimi. Ja potpisujem ako ide po redu nekom... tastement, ako preminem da niko ne sme da me snimi, hoću da zaštitim moja prava, da nekome ne dozvole da neko snimi dok nisam ovde. Ako hoće da snimaju neka snime dok sam živa, a ne da dodaju. Niko ne sme bez mog potpisa. Ako nisu radili dok sam živa, nema više... - rekla je Lepa Lukić nedavno za Srbijašoubizz.

Autor: Nikola Žugić