Ana Ivanović u kratkom šortsu i čizmama do kolena: Instagram gori, a iza kulisa drama oko razvoda! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic

Vrela fotka usred zime!

Ana Ivanović ponovo je uspela da privuče pažnju svojih pratilaca na Instagramu. Teniserka se uslikala u ogledalu u crnoj rolci zakopčanoj do grla, kratkom šortsu i čizmama do kolena. Kombinacija je izazvala lavinu komentara i komplimenata na račun njenog izgleda.

Foto: Printscreen Instagram

Ana je i ranije delila fotografije u kupaćem kostimu, pokazujući svoju vitku figuru, ali ovoga puta kontrast između zimskog ambijenta i provokativnog stajlinga dodatno je zapalio mreže.

Podela imovine i brakorazvodni proces

I dok na Instagramu vlada glamur, iza kulisa odvija se ozbiljna životna drama. Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger odlučili su da ubrzaju razvod braka. Prema pisanju nemačkih medija, oboje su preko advokata poručili da ne žele da se pojavljuju zajedno na suđenju i da žele da se sve završi u najkraćem roku.

Ana je podnela zahtev za razvod braka Opštinskom sudu u Minhenu.

Bastijan nije pravio problem oko podele imovine.

U Palma de Majorki, gde Ana živi sa sinovima, podnela je tužbu za izdržavanje dece.

Za Anu je ovaj period bio izuzetno težak, ali podršku je pronašla u prijateljima i porodici, često boraveći u Beogradu. Bastijan, s druge strane, uživa sa novom partnerkom i izbegava svaki susret sa bivšom suprugom.

Novi početak

Ana se trudi da okrene novu stranicu – putuje, druži se i gradi život izvan teniskih terena. Njeni fanovi je bodre, a Instagram ostaje mesto gde pokazuje snagu, stil i samopouzdanje.

Autor: Dalibor Stankov

