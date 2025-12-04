ŽELJKO MITROVIĆ NIKAD SUROVIJI! Najavio za sutra izmene u mendžmentu Pink Media Group: Mislio sam da će svi, a posebno pojedini rukovodioci razumeti UPOZORENJE... (FOTO+VIDEO)

Mitrović je odlučio da će sutra na pozicije u svojoj kompaniji postaviti nove kadrove.

Željko Mitrović, vlasnik i osnivač Pink Media Group, 16. novembra na dan svoje slave - zakleo se na majčinom grobu, koja je preminula pre godinu dana baš na taj dan, da će počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija.

U skladu sa obećanim - raspustio je Teatar Odeon, uprkos što se za predstave tražila karta više, a danas je novom Instagram objavom ponovo digao prašinu. On je najavio da će sutra doći do velikih promena u njegovoj kompaniji i da će brojne rukovodioce zameniti drugim.

"Nikada nisam pustio neku objavu na mrežama a da nije nosila neku važnu poruku! Kada sam ovu pesmu snimio pre par meseci, mislio sam da će svi, a posebno pojedini rukovodioci u Pink Media Grupi, razumeti upozorenje i da će se prizvati pameti, ali kako se to nije desilo,sutra objavljujem prve izmene u menadzmentima u velikom broju mojih kompanija! Zato sam i otpevao ja, a ne Paul Young, pesmu “Sravniću sa zemljom tvoju igraonicu” I’am Gonna Tear Your Playhouse Down!" - napisao je Mitrović.

Realizacija nakon obećanja za Đurđic je krenula. Mitrović svakako ne toleriše neprofesionalizam i spreman je na drastične poteze, zarad dobrobiti posla.

Kao veliki ljubitelj dobrog zvuka i vrsan muzičar , Mitrović je maestralno izveo obradu velikog hita Paul Young-a - "I’m Gonna Tear Your Playhouse Down", ali je tom numerom metaforički i na sebi svojstven način hteo da kaže da sa njim nema šale.

Željko Mitrović već tri decenije suvereno vlada medijskim nebom, a ni uspesi na drugim frontovima mu nisu strani - te nema sumnje da čovek takvog kalibra ima viziju koja bez pogovora doneti samo veći uspeh.

Autor: S.Paunović