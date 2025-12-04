Mladen Mijatović uhvaćen kako igra padel sa atraktivnom plavušom, svi se pitaju ko je ona (FOTO)

Novinar Pink televizije, Mladen Mijatović, neretko na svom instagramu objavljuje šta radi i kako provodi trenutke u privatnom životu, a sada je novom objavom, usijao mreže!

Pinkov novinar, Mladen Mijatović je objavio novu fotografiju na svom instagram profilu, te je tako otkrio šta radi u slobodno vreme, pored toga što vredno radi na ekskluzivama, kada je reč o crnoj hronici.

On je, naime, rešio da odmeri snage sa veoma atraktivnom plavušom i to ni manje ni više, nego u padelu! Objavio je fotografije sa "meča" koji su jedno protiv drugog igrali, nakon čega su pozirali zajedno, a svi se pitaju ko je ova atraktivna plavuša, koja je već pomutila um mnogima na mrežama.

Ronio sa opremom teškom 38 kilograma

Podsetimo, Mladen inače uživa u ronjenju, a nedavno je objavio snimak sa Ade Ciganlije nakon uspešnog poduhvata. Mladen je istakao da se sprema za mnogo ozbiljnije dubine. On je, naime, objasnio da je trideset minuta bio pod vodom sa opremom teškom gotovo 40 kilograma.

- Umoran, ali zadovoljan. Uspešno je okončan tridesetominutni zaron na Adi Ciganliji, što je samo priprema za specijalno ronjenje na velikim dubinama u zimskim uslovima. Oprema koju danas nosim na sebi teška je oko 38 kilograma i iznosi više od 50 odsto moje telesne mase - poručio je Mladen.

Autor: Nikola Žugić