Poznati srpski muzičar doživeo moždani udar

Miloš Obrenović, bubnjar u prvoj fazi rada grupe "U škripcu", doživeo je moždani udar.

Nekadašnji rok muzičar koji je radni vek proveo u drugoj sferi umetnosti, kao inspicijent u Narodnom pozorištu, objavio je ovu informaciju na svom Fejsbuk profilu.

- Sad sam dobro. Do skorog javljanja - poručio je Obrenović.

U komentarima su se ekspresno javili brojni njegovi prijatelji i kolege, te mu poželeli brz oporavak.

Grupa U škripcu osnovana je 1980. godine, a Obrenović joj se priključio na samom početku delovanja i svirao sa njima do personalnih promena u bendu koje su usledile sredinom osamdesetih. Osim toga, svirao je i 2006. godine na koncertu "Delča a i U škripcu" u beogradskom Domu omladine, sa kog je objavljen i živi album.

