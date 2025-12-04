AKTUELNO

DESINGERICA PONIZIO TINU IVANOVIĆ! Despić prošao tik pored koleginice kao da je ne poznaje! Šta ćeš ti ovde...

Dragomir Despić Desinegerica prošao je pored koleginice Tine Ivanović bez pozdrava, a nakon toga je pitao da li se prijavila za "Pinkove zvezde"

Dragomir Despić, poznatiji i kao Desingerica je stigao na snimanje „Pinkovih zvezda“ i prošao pored Tine Ivanović kao da je nije ni primetio. Kada su ga novinari pitali zbog čega se nije pozdravio sa pevačicom, Dragomir se naknadno okrenuo, pozdravio se s Tinom i poljubio je tri puta u obraz, nakon čega je, prema navodima prisutnih, izrekao komentar koji je mnogi tumače kao uvredu.

Despić, zbog čijeg sukoba je Zorica Brunclik ranije napustila snimanje emisije, upitao je Tinu da li se prijavila za muzičko takmičenje u kojem on učestvuje kao mentor, uprkos tome što pevačica iza sebe ima skoro trideset godina karijere, što je dodatno podiglo tenziju na setu.

- Šta ćeš ti ovde? - pitao je Desingerica pevačicu, a Tina mu je objasnila da je došla kao podrška jednom od kandidata.

Nije poznato da li je reper želeo da se našali sa koleginicom ili da obezvredi njen lik i delo.

- Ja rekoh da se ti nisi prijavila. Bio bih ti mentor, uzajamno – rekao je Desingerica, a Tina se samo nasmejala.

Autor: Nikola Žugić

