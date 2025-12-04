Guglao sam i video, pretpostavljam da... Oglasio se Dragan Stanković nakon vesti da Jovana Jeremić ima novog dečka

Voditeljka jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić započela je novu romansu sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, nekoliko meseci nakon što je raskinula sa biznismenom Draganom Stankovićem.

Sada se tim povodom oglasio Dragan, koji nije bio upućen u Jovanin ljubavni život, ali kako kaže, želi joj svu sreću.

- Ja nisam nešto video, samo sam malo prelistao i guglao i video. U svakom slučaju, želim puno sreće i lepih trenutaka i to je to. Pretpostavljam šta njoj odgovara tako da samo mogu da poželim sreću. Samo bih im poželeo mnogo sreće i uspeha u toj njihovoj želi i planovima i to je to - rekao je Stanković u kratkom javljanju za Telegraf.

Inače, Jovana Jeremić oglasila se nakon informacije da ima novog dečka, ali nije želela da otkriva detalje.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla je za ona.

Autor: Nikola Žugić