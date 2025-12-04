AKTUELNO

Domaći

STAN PUN OGROMNIH BALONA, MASKOTE, ONA VRIŠTI I PEVA NA SAV GLAS! Marija Šerifović proslavila sinu rođendan, objavila video iz porodičnog doma

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com/serifovic ||

Pevačica Marija Šerifović pre dve godine dobila je sina Maria uz pomoć surogat majke u Americi, a nasledniku je sada napravila žurku povodom njegovog rođendana.

Marija je sada na Instagramu podelila snimak sa rođendana sina, na koje je snimila svoje prijatelje koji đuskaju, u stanu punom ogromnih balona, dok su tu bili i maskote Minionisa, što očigledno mali Mario obožava.

Foto: Instagram.com

Ona je sve vreme skakala i vikala, pevajući pesmu sa rođendanskom kapicom na glavi, dok je dečak stajao kraj televizora i nije puno obraćao pažnju.

Inače, Šerifovićka je sinu čestitala rođendan emotivnom porukom i istakla koliko je on promenio njen život.

Foto: Instagram.com

- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić

#Marija Šerifović

#Mario

#Rođendan

#Surogat majka

#pevačica

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

Prijateljica Verice Šerifović otkrila ko je surogat majka malog Maria! Šok detalji: Ima muža, Marija joj...

Domaći

DA SE ISTOPIŠ! Marija Šerifović novim snimkom sa sinom RAZNEŽILA fanove, ne može da prestane da ljubi malog Maria! (FOTO)

Domaći

MARIJA ŠERIFOVIĆ PODELILA MOMENTE SA SINOM KOJI ĆE VAM ULEPŠATI DAN: Ljubi mu stopalo i poručuje ove reči (FOTO)

Domaći

'IDITE BRZO...' Marija Šerifović RAZNEŽILA SVE fotkom na kojoj ljubi sina Maria pred spavanje -Pokazala naslednika, scena topi srca (FOTO)

Domaći

OTKRIVENI NOVI DETALJI O ŽENI KOJA JE RODILA SINA MARIJI ŠERIFOVIĆ: Visoko je, obrazovana, ima i muža i dete.... Isplivale sve informacije javno

Domaći

MARIJA ŠERIFOVIĆ POKAZALA KAKO JE SREDILA BEBINU SOBU! Ovako izgleda carstvo njenog naslednika (FOTO)