STAN PUN OGROMNIH BALONA, MASKOTE, ONA VRIŠTI I PEVA NA SAV GLAS! Marija Šerifović proslavila sinu rođendan, objavila video iz porodičnog doma

Pevačica Marija Šerifović pre dve godine dobila je sina Maria uz pomoć surogat majke u Americi, a nasledniku je sada napravila žurku povodom njegovog rođendana.

Marija je sada na Instagramu podelila snimak sa rođendana sina, na koje je snimila svoje prijatelje koji đuskaju, u stanu punom ogromnih balona, dok su tu bili i maskote Minionisa, što očigledno mali Mario obožava.

Ona je sve vreme skakala i vikala, pevajući pesmu sa rođendanskom kapicom na glavi, dok je dečak stajao kraj televizora i nije puno obraćao pažnju.

Inače, Šerifovićka je sinu čestitala rođendan emotivnom porukom i istakla koliko je on promenio njen život.

- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić