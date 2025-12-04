Kija Kockar ponovo „potkačila“ Kaću Živković na Instagramu! Estradni sukob se nastavlja, fanovi u šoku i komentarima bez daha.

Drama između Kije Kockar i Katarine Živković ne prestaje već danima, a izgleda da sukob dobija novu dimenziju. Nakon niza javnih prepirki i provokacija, Kija je ponovo odlučila da „potkači“ Kaću na svom Instagram nalogu.

"Bravo, Stojke???Znaš i sam kako je došla do tebe prvi put i preko koga.Let's keep it in the family i on the video. A ti, Katarina, prva si počela da me vređaš i da lažeš, jer simislila da ja neću odgovoriti. Ne bih... da nisi preterala. Sad su gluposti kad dobiješ odgovor? Aha. Objavljivala si storije i postove da nemam porodicu, a dobro znamo na šta si mislila. Zato si pisala i brisala kada si videla da ti je na hiljadeljudi napisalo da to nije u redu. Lajkovala si toliko komentara u kojima me ljudi vređaju na najgnusniji način.(Molim sve moje imaginarne prijatelje, kako ih nazivaš, dasve što si napisala i lajkovala spoje u jedan video, jer treba da se vidi kakva si osoba, šta si lagala, kako jepočelo i sve tvoje kontradiktornosti.) Podeliću to zbog edukativnog razloga. Mini dokumentarac, što da ne. Kako si izjavila iznad: "Svako govori o sebi." To bre!Ja se i dalje zadržavam na prvoj temi, ne širim priču i slažem se sa Stojketom da je bolje da staviš tačku. Pretpostavljam da te je on savetovao? Jer ako proširim, to neće biti vređanja nego činjenice koje čak i nemaju mnogo veze sa mnom. A to je već druga vrsta reklame, i ne verujem baš, ma koliko ti volela reklamu i koliko ti je potrebna, da bi baš takvu želela. Ni ti, ni ljudi pored tebe. Vidiš kako možeš da budeš fina i kulturna, pa čak i kada doživiš takve uvrede i laži, kao što sam ih ja doživela od tebe. Ali imala si sto intervjua u kojima te pitaju za mene. I imaćeš ih još. Biće samo o meni. Sama toneš i da ne kažem reč, jer ne treba zaboraviti da si mi prva napala dva dana nakon što sam, iz poštovanja i zbog svoje kulture, rekla prilično lepe stvari o tebi. Kao i do sada, uzeću kokice i samo ću da gledam kako uporno guraš svoj lažni narativ o tome da i tebe Neno prvi napao i tvoju porodicu. You go, girl."

Objava je izazvala buru komentara među fanovima obe pevačice, a mnogi prate svaki njihov potez, spekulišući o tome da li će sukob eskalirati ili će konačno doći do smirivanja tenzija. Dok se rat između njih nastavlja, Instagram postovi postaju arena u kojoj se svađe prenose u digitalni prostor, a publika sa nestrpljenjem prati svaki novi potez.

Podsetimo, Kija Kockar je oštro odgovorila pevačici Katarini Živković, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera.

Autor: M.K.