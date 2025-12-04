Svi se pitaju ko je nabildovani golišavi muškarac u spotu Tee Tairović za pesmu 'To mama voli'! Lice sakriveno ispod kacige, ona ga sve vreme grli! (FOTO+VIDEO)

Popularna muzicka zvezda izdala je juce novi album "Aska 2", sa kojim je pokorila trending u Srbiji i regionu, a komentari u vezi pesama i spotova ne prestaju.

Naime, poznata da za svaku pesmu snimi i spot, Tea i ovoga puta nije omanula kada je produckija i vizuelni identitet u pitanju! Mnogima je za oko zapao i spot za hit pesmu "To mama voli" u kojem se pojavljuje misteriozni mišićavi muškarac kome je sakriveno lice ispod crne kacige za motor!

Kadrovi su snimljeni na motoru, a pevačica vrlo prisno grli golog muškarca, nakon čega su usledili brojni komentari ko bi to mogao da bude!

Kako saznajemo, u pitanju je nje suprug Ivan, koji važi za izuzeto zgodnog muškarca, pa je Tairovićka umesto manekena odlučila da angažuje upravo njega, sto joj je dodatno i olakšalo snimanje tih slobodnih scena!

Evo kako se Ivan snašao u spotu svoje supruge!

Autor: M.K.