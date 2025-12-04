AKTUELNO

Domaći

Svi se pitaju ko je nabildovani golišavi muškarac u spotu Tee Tairović za pesmu 'To mama voli'! Lice sakriveno ispod kacige, ona ga sve vreme grli! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Popularna muzicka zvezda izdala je juce novi album "Aska 2", sa kojim je pokorila trending u Srbiji i regionu, a komentari u vezi pesama i spotova ne prestaju.

Naime, poznata da za svaku pesmu snimi i spot, Tea i ovoga puta nije omanula kada je produckija i vizuelni identitet u pitanju! Mnogima je za oko zapao i spot za hit pesmu "To mama voli" u kojem se pojavljuje misteriozni mišićavi muškarac kome je sakriveno lice ispod crne kacige za motor! 

Foto: Privatna arhiva

Kadrovi su snimljeni na motoru, a pevačica vrlo prisno grli golog muškarca, nakon čega su usledili brojni komentari ko bi to mogao da bude!

Foto: Privatna arhiva

Kako saznajemo, u pitanju je nje suprug Ivan, koji važi za izuzeto zgodnog muškarca, pa je Tairovićka umesto manekena odlučila da angažuje upravo njega, sto joj je dodatno i olakšalo snimanje tih slobodnih scena!

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Evo kako se Ivan snašao u spotu svoje supruge!

Autor: M.K.

#Ivan

#Muškarac

#Tea Tairović

#To mama voli

#motor

#spot

#suprug

POVEZANE VESTI

Domaći

USIJALO SE SVE! Jovana Jeremić zamešala kukovima uz hit Tee Tairović, komentari ne prestaju da se nižu (VIDEO)

Domaći

OVO SU SVI ČEKALI: Tea Tairović se HITNO oglasila! Stigla je ASKA: U nju sam utkala deo svog života i duše! (VIDEO)

Domaći

'MOJA MUZIKA GOVORI SVE O ČEMU JA NE PRIČAM' Tea Tairović ne krije sreću zbog uspeha novog albuma, četiri pesme u vrhu trendinga: Trebao mi je dan da

Domaći

Dokazala sam da me ljudi vole zbog muzike, a ne zbog izgleda: Tea Tairović progovorila o novom albumu, planovima, a evo ko joj je čestitao na Aski 2

Domaći

SVADBE ĆE BITI Radin novi dečko se pojavio u spotu, a ona otkrila planove: Mislim da je red da dobijem dete!

Domaći

KRČKA SE ALBUM KOJI ĆE POKORITI SVE! Tea Tairović vredno radi na 'Aski 2', progovorila o koncertu u Skoplju, pa priznala: Drugi put sam na motor sela