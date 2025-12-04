AKTUELNO

NAJTUŽNIJA BALADA NASTALA JE PO ISTINITOM DOGAĐAJU! Pevala ju je cela Jugoslavija: Član poznatog benda glavni akter, a ona sebi presudila nakon svega

Foto: Printscreen YouTube/Prljavo Kazalište Crorec Official

Istinita priča krije se iza hita “Tu noć kad si se udavala”: Tragedija je inspirisala autora pesme koji je ovekovečio jednu ljubav.

Balada Prljavog kazališta „Tu noć kad si se udavala”, nastala je davne 1993. godine i postala je vanvremenski hit, a malo ko zna pravu istinu o ovoj pesmi. Velike ljubavi prekinute bolestima, smrću ili rastancima potaknule su autore tekstova da svu svoju emociju pretoče u stihove koji život znače. U svakoj od njih neko od nas pronašao je sebe, delić izgubljenog vremena ili izgubljene osobe.

Foto: Printscreen YouTube/Prljavo Kazalište Crorec Official

Međutim, neke od njih su nastale kao direktna posveta određenim osobama, inspirisane istinitim događajima. Jedna od takvih pesama je i pesma Prljavog kazališta "Tu noć kad si se udavala" koja je nastala prema istinitom događaju.

Baš kao što pesma kaže „postoje neki drugi svjetovi“ tako postoje i priče o tome šta se krije iza jednog od najvećih hitova jedne od najpopularnijih muzičkih grupa bivše Jugoslavije.

Foto: Printscreen YouTube/Prljavo Kazalište Crorec Official

Svirao na svadbi žene koju je voleo

U svim verzijama glavnu ulogu ima član benda Jasenko Houra koji je imao devojku koja je trebala da ga čeka na povratku iz vojske. Po njegovom povratku saznao je da imaju zakazanu svirku za venčanje za koje se ispostavilo da je njeno.

Prema navodima, devojka je malo nakon venčanja, oduzela sebi život tako što je pucala sebi u glavu, a tužna ljubavna priča sa tragičnim završetkom pretočena je u stihove, koji su ubrzo postali vanvremenski hit.

Autor: M.K.

