ZALIZANA KOSA, A OKO RUKE ZLATNA NARUKVICA! Mirka Vasiljević sedi za stolom u ŠIK izdanju: Gleda u daljinu i pozira! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen

Glumica Mirka Vasiljević ponovo je privukla pažnju svojim stilom.

Ovog puta sedela je za stolom u jednom lokalu i uživala u kratkom predahu od obaveza, potpuno u skladu sa svojim prepoznatljivim šik izgledom.

Mirka je nosila kosu pažljivo zalizanu sa dve šnale, što je dodatno istaklo njene crte lica i dalo joj elegantan pečat. Posebno se izdvajala i zlatna narukvica oko ruke, koja je diskretno zasijala na fotografijama i zaokružila ceo modni utisak.

U jednom trenutku pogledala je u daljinu, što je stvorilo idealan momenat za fotografiju, kao da pozira za modni editorijal.

Jelovnik Mirke Vasiljević

Naime, Mirka Vasiljević ne krije da je godinama na određenom režimu ishrane i da zahvaljujući tome ima prezgodno telo.

- Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan - pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hleb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana - da kada pojedete večeru, maltene ne osetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje - idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak - rekla je ranije Mirka Vasiljević za Blic ženu.

Autor: M.K.

