SVE PRŠTI OD LUKSUZA! Novi dečko Jovane Jeremić pokazao besnu mašinu: Enterijer automobila kao iz filma, a tek da vidite sat (FOTO)

Miloš je sin Miodraga Stojanovića Gidre i profesionalno se bavi boksom.

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je srećna u ljubavi. Nakon veze sa biznismenom Draganom Stankovićem, sada uživa sa novim dečkom Milošem Stojanovićem, u javnosti poznatim pod nadimkom Tigar.

Naime, Miloš Stojanović Tigar sada je zapalio društvene mreže. Na videu se vidi kako se Tigar vozi kroz Beograd, u kako pratioci komentarišu "spejs-šatlu na četiri točka" – luksuznom Mercedesu čija unutrašnjost blista od ambijentalnog osvetljenja i futurističkog dizajna.

Ipak, ono što je mnogima zapalo za oko nije samo automobil. Na Tigrovoj ruci zablistao je skupoceni sat.

Jovana je za domaće medije rekla da je srećna, ali da partnera ne namerava sada bilo kome da predstavlja.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla nam je voditeljka.

– To što sam njegov sin nije jedini razlog što se profesionalno bavim boksom. Bilo je trenutaka kada sam osećao teret zbog toga što mi je on otac. Sada mi je mnogo lakše. Trenirao sam i tenis. Nikada se nisam dvoumio između tenisa i boksa. Tenis sam igrao kao dete, imao sam želju da budem među prvih 20 na svetu. Trenirao sam osam sati dnevno, živeo sam u Los Anđelesu. Sa 28 godina sam se opredelio za boks. Mogu reći da je bio ponosan na mene. Sećam se jedne pobede – pobedio sam Rusa u tri seta, novine su pisale o tome i on je bio oduševljen. Bio sam drugi neko vreme. Nije bilo jednostavno, mogu vam reći – tako mali sam ustajao i trenirao po četiri puta dnevno. Prvo trčanje čim otvorim oči, zatim boks trening, posle toga njegovi čuveni "Tigrovi trbušnjaci"... Od malena sam živeo spartanski. Meni, na primer, što je možda čudno, nikada nije bilo zanimljivo da se družim sa svojom generacijom van treninga. Sećam se svih kišnih dana kada sam sedeo pored prozora i čekao da kiša stane, da bih mogao da izađem napolje i treniram. Sve mi je to ušlo pod kožu. Za uspeh u tenisu potrebno je da se čovek odrekne života na neki način. Od jutra do mraka – treniranje.

Autor: A.Anđić