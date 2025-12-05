Na fotografiji Kijin oženjeni dečko iz žandarmerije?! Kaća Živković žestoko uzvratila bivšoj drugarici: Sa njegovom ženom je drugarica (FOTO)

Rat između dve bivše drugarice ne prestaje nedeljama!

Taman kad smo pomislili da se vatra ugasila, i da su odlučile da stave tačku na prepucavanje u medijima, od sinoć opet svi mediji bruje o Katarini Živković i Kiji Kockar.

Kija je očigledno sedela kod kuće i čitala portale, pa joj je jedna izjava Katarinre Živković zasmetala i odlučila je da se ponovo oglasi.

Nakon toga, Katarina Živković objavila je fotografiju na kojoj pozira 11 muškaraca, a jedan od njih je sudeći prema njenim rečima navodno oženjeni partner pobednice "Zadruge 1" i medijske ličnosti Kristine Kije Kockar.

- Da li zna neko ko je na slici Kijin oženjeni ljubavnik iz Žandarmerije, za koga kaže da su samo kućni prijatelji i da mu je sa ženom prijateljica? - napisala je Katarina, koja je upućena u to o kom muškarcu je reč.

Objava je izazvala buru komentara među fanovima obe pevačice

Mnogi prate svaki njihov potez, spekulišući o tome da li će sukob eskalirati ili će konačno doći do smirivanja tenzija. Dok se rat između njih nastavlja, Instagram postovi postaju arena u kojoj se svađe prenose u digitalni prostor, a publika sa nestrpljenjem prati svaki novi potez.

Podsetimo, Kija Kockar je oštro odgovorila pevačici Katarini Živković, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.

"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina

Autor: A.Anđić