MUZIČAR ZASVIRAO NA DŽEJOVOM GROBU! Dok kiša pada čuju se zvuci tužne balade: Srce da pukne (VIDEO)

Željko Stefanović Paganini redovno obilazi Džejov grob gde mu svira na violini.

Sutra, u subotu, 6. decembra, će se navršiti pet godina od smrti legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog. Članovi njegove porodice i prijatelji posetiće njegovu večnu kuću, a sada je na društvenim mrežama osvanuo snimak na kojem se vidi muzičar koji na njegovom grobu svira violinu.

On je zasvirao i otpevao Džejov hit "Vetrovi me lome" dok je kiša sve vreme padala. U pitanju je Željko Stefanović Paganini, koji često obilazi Džejov grob i svira za njegovu dušu. On, inače svira u lokalu u blizini Novog groblja kao i po dorćolskim mestima.

Kada dođe da zasvira kod Džejove večne kuće, odlazi i do mesta na kojem počiva kralj narodne muzike Šaban Šaulić pa i njemu zasvira.

Inače, grob ramadanovskog redovno obilaze njegovi fanovi i na njemu uvek ima cveća. Svi koji su ga voleli čuvaju ga od zaborava, a kolege i dalje na nastupima pevaju njegove brojne hitove.

Podsetimo, Džej je preminuo u svom stanu na Dorćolu nakon dužeg vremena tokom kojeg se suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Uz njega je sve vreme bila partnerka Andrijana, koja mu je bila najveć podrška i oslonac godinama, pored ćerki marije, koja je krenula njegovim stopama i Ane. Nakon njegove smrti Marija se udala i dobila dete.

Autor: M.K.