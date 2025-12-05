AKO IZAĐE LAŽ PO KO ZNA KOJI PUT... Saša Kovačević izneo detalje odnosa sa Eminom Jahović: Ovo je istina!

Prepucavanje u medijima koje niko nije očekivao, a desio se, je rat između Saše Kovačevića i Emine Jahović.

Sve je počelo na koncertu pevačice u Beogradu, zbog pitanja novinara, zašto Saša nije došao i otpevao s njom njihov zajendički duet.

Pevačica je tada rekla da nije mogla da zove sve kolege sa estrade, a Saša je onda izjavio da je bio pozvan ali da nije hteo da ode iz poslovno - privatnih razloga. Mediji su nedavno imali prilike da sretnu Kovačevića, pa su ga ponovo pitali o ovoj tmei, na šta je on odgovorio:

- Ne, ja se nisam svađao uopšte, tako je u medijima predstavljeno. Ako ti ne želiš da imaš kontakt sa mnom i ti kažeš to jednostavno, ja ne znam zašto je to svađa ili nešto pogrešno? Svako ima svoje neke puteve. Ja sam svoj put izabrao i nikome se ne zameram i ni od koga ne tražim da uđe u bilo kakav konflikt sa mnom. Svako svoju priču. Jedino kada dođu neke stvari da me već povučeš za jezik... Prirodno je da staneš u neki gard za sebe, to je jedino šta sam ja uradio, u stvari za neistinu koja je bila izrečena - da nisam bio pozvan, a ja sam rekao da jesam. Nema potrebe da se o tome priča ali ako već kažeš da nisam bio, bolje da kažeš da sam imao nekih privatnih obaveza, pa nisam mogao. Postoji uvek put kojim možeš, a bez da iritiraš javnost. Ali ako već izađe laž po ko zna koji put, onda se pojavi u čoveku to da mora da stane ispred svog stava i da kaže šta je istina - rekao je za Blic.

Autor: M.K.