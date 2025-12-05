PRVI MESECI SU JOJ BILI TEŠKI! Komšije otkrile nove detalje o trudnoj Milica Todorović: Partner joj dolazi, ali ne živi tu...

Komšije kažu da Milicu viđaju u kafiću na kafi sa kumom Stevanom Anđelkovićem, a često svrati i u restoran Saše Kovačevića.

Milica Todorović uskoro će postati majka, a poslednje pripreme uveliko je obavila kada je sređivanje sobe u pitanju i prve stvari za sina. Domaći mediji su se uputili u komšiluk muzičke zvezde kako bi saznali kako prolaze trudnički dani pevačice. Zato su komšije bile više nego raspoložene da progovore o njoj.

Susedi kažu da ima je drago što više nije sa “lošim momkom”.

- Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Pre toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovde hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu i to nas je iznenadilo. Ona nije dete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi dečko, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, verujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio decu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja deca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške, kaže čika Miloje kojeg smo sreli u prolazu ovog luksuznog kompleksa u kojem Milica živi godinama.

Devojka koja radi u obližnjem butiku ističe da je pevačica aktivna trudnica.

- U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Verovatno su joj prvi meseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmejana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno.

"Aktivna je trudnica"

- Lepo izgleda Micojka, mi je svi ovde volimo kao da je naša. Sada je već pred porođajem ali je aktivna. Viđamo je tu u kafiću na kafi sa Stevom, bude joj tu i mama i neke prijateljice. Ode i kod Saleta u restoran, prija joj trudnoća. Viđala sam je sa tim nekim tipom ali zaista ne znam da li to njen partner, nisu se ljubili, kaže kroz osmeh Maja koja živi u ulazu pored.

Autor: M.K.