NOVOGODIŠNJA IDILA U DOMU VIKI MILJKOVIĆ! Folk zvezda okitila dve jelke: Ne zna se koja je lepša (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: Residence Hills ||

Prvu jelku okitila je u stanu u kome živi, a drugu u njenoj firmi!

Novogodišnja idila vlada u domu pevačice Viki Miljković u luksuznom naselju Beograd na vodi. Folk zvezda je iskoristila početak decembra da se pripremi za praznike koji nam se bliže, a ove godini okitila je dve jelke.

Foto: Foto: Residence Hills

Prvu jelku okitila je u stanu u kome živi, a oko dekoracije su joj pomagali suprug Dragan Tašković Taške i sin Andrej.

Foto: Foto: Residence Hills

Druga jelka Viki Miljković okićena je u njenoj firmi Residence Hills koju je pevačica dekorisala sa saradnicama iz firme.Viki je fotografije objavila na društvenim mrežama, a u komentarima se povela polemika, jer njeni pratioci ne mogu da oduče koja je jelka lepša.

Video: Foto: Residence Hills

Ovo je smo deo priprema u domu Viki Miljković za praznike. Pevačica se priprema i za porodičnu slavu koju će u krugu najbližih prijatelja i saradnika obeležiti 19. decembra.

