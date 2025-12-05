AKTUELNO

Domaći

EVO KO JE NOVI DEČKO JELENE VUČKOVIĆ: Krila ga od majke iz jednog razloga, a sad se saznalo sve (FOTO)

Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske, ponovo je zaljubljena, a kako se saznaje, njen novi partner ima brak iza sebe i uspešan je ugostitelj.

Šest meseci od kako je saopštla da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra, s kojim je provela 13 godina u braku, Jelena Vučković ima novog emotivnog partnera.

- Jelena sa novim pertnerom uživa u vezi već nekoliko meseci, a u početku ga je krila čak i od majke Goce. Kako saznajemo, budući zet Božinovske ima jedan brak iza sebe, što Jeleni ne smeta. Vlasnik je i jednog ugostiteljskog lokala na Dorćolu, koji dobro posluje. Goci se, kako saznajemo, sviđa Jelenin izbor i smatra da je ovog puta našla onog pravog.

Ćerka Goce Božinovske potvrdila je da je ponovo zaljubljena, ali nije želela da ulazi u detalje.

- Istina je! Srećna sam i zadovoljna. Ne bih sada mnogo da dužim na tu temu, nemam mnogo ni vremena, ali mogu da kažem da to jeste istina - poručila je Jelena za Telegraf.rs.

Bivši muž vodio "dvostruki život".

- Tako je, razvodim se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živeo sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila - istakla je. Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspelo. Htela sam njega, htela sam da budem samo sa njim, ali eto. Zbog njega nisam ni radila, sve sam posvetila njemu, a on je bio sa drugim ženama - rekla je Jelena tada i dodala:

- Sećam se trenutka kada me je nasmejavao i kako sam se zaštićeno osećala u njegovim rukama. Ali se takođe sećam i suza, noći koje sam provela sama pitajući se zašto nisam dovoljna. Uvek sam nalazila izgovore za njega - možda je zauzet, možda je umoran, možda previše očekujem. Ali duboko u sebi sam znala da ljubav ne bi trebala da izgleda ovako. Nadala sam se da će se promeniti, ali nikada nije. I odjednom sam shvatila da zaslužujem mir.Iako se u javnosti spekulisalo da su Jelena i njen bivši suprug na korak do pomirenja, to se nije dogodilo već je svako nastavio svojim putem.

Autor: M.K.

#Goca Božinovska

#Jelena Vučković

#Majka

#novi dečko

