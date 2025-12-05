AKTUELNO

VESNA ZMIJANAC HITNO PRIMLJENA U URGENTNI CENTAR: Evo šta se sad dogodilo muzičkoj zvezdi

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Pink.rs ||

Pevačica oseća malaksalost i trne joj cela leva strana tela!

Vesna Zmijanac, danas u popodnevnim časovima stigla je u Urgentni centar u pratnji nepoznate žene. Pevačica se prvo javila u privatnoj ustanovi zbog opšte slabosti, malaksalosti i zbog toga što joj je cela leva strana tela utrnula.

Kako saznajemo, ona je kontaktirala privatnu ustanovu, a oni su zatim pozvali Hitnu pomoć zbog promena na EKG-u, pa su je uputili u Urgentni centar.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osećala, do sada.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Jedva hodam, samo da me zdravlje posluži

Vesna Zmijanac prošle nedelje je s nastupa u Evropi  sletela u Beograd. Pevačica je bila u pratnji prijateljice, a okupljenim novinarima se požalila da jedva hoda.

"Garderoba, koferi, tuširanje i krevet. Koji crni hedonizam, jedva idem... Dobila sam upalu mišića, svi aerodromi su svi veliki toliko da je to strašno", poručila je Zmijanac za Blic.Pevačica je istakla da se raduje velikom koncertu i da se nada samo dobrom zdravlju."Tek kreću pripreme. Da prođe ova gužva pred praznike i da malo proredim nastupe... Nemam tremu. Samo da me zdravlje posluži. Pesma imamo", kaže Vesna.

Na pitanje da li već razmišlja o gostima, odgovorila je:

"Imam Slavka Banjca, Dina Merlina, ću da zovem, da se revanšira... Možda će i Nikolija".Vesna je dodala da smatra da se Haris Džinović našalio kada je pevao njenu pesmu "Jorgovani" i da navodno nije znao tekst pesme."Ma zna, toliko puta ju je pevao", rekla je Vesna tada.

Autor: M.K.

