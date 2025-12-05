PINK.RS SAZNAJE: Vesni Zmijanac ponovo pozlilo, lekari je zadržali na bolničkom lečenju

Najnovije informacije o zdravstvenom stanju poznate pevačice!

Muzička zvezda Vesna Zmijanac primljena je danas u Urgentni centar, a kako saznajemo, ona je, nakon što joj je ukazana pomoć lekara, puštena kući, međutim s obzirom na to da joj je opet pozlilo, lekari su je vratili u bolnicu na dalja ispitivanja.

pročitajte još VESNA ZMIJANAC HITNO PRIMLJENA U URGENTNI CENTAR: Evo šta se sad dogodilo muzičkoj zvezdi

- Vesna se i dalje ne oseća dobro, iako je najpre puštena iz Urgentnog centra gde joj je ukazana pomoć zbog malaksalosti i trenjena cele leve strane, opet joj je pozlilo, pa su je vratili na bolničko lečenje. Lekari detaljno ispituju njeno stanje na odeljenju kardiologije nakon čega će biti određen daji tok lečenja - otkrio je za Pink.rs naš izvor.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osećala, sve do sada.

Inače, pevačica je pre dve godine operisana u Kliničkom Centru Srbije kada joj je ugrađen bajpas i duži period se oporavljala.

Autor: M.K.