POJEDITE NEŠTO, GOSPOĐO! Sestra Majkla Džeksona PREMRŠAVA - zabrinula javnost izgledom: Jedem samo biljke... (FOTO+VIDEO)

Sestra Majkla Džeksona šokirala je i u isto vreme zabrinula javnost nakon što je pre nekoliko dana objavila na Instagramu slike na kojima izgleda premršavo.

La Toja Džekson, poznata po brojnim plastičnim operacijama, danas ovako izgleda. Pre šokantne objave postavila je dva snimka uz sledeće poruke: "Opet sam kod doktora, pa se nadam da će sve biti u redu sa mnom, da su svi rezultati dobri, i nadam se da ćete imati divan dan, ćao..."

"Pogodite gde sam ovog ponedeljka ujutru? Pogodili ste, opet na tom mestu. Stalno idem na preglede. Oh, dobro. Želim vam divnu nedelju, ljudi".

La Toja je ranije isticala da se iza njene linije krije sledeće: "Jedem strogo organsku hranu, a moja ishrana se uglavnom zasniva na biljkama". Sestra Majkla Džeksona tvrdi da je to uzrok njene mršavosti, ali njene reči fanove i širu javnost ne umiruju.La Toja je peto dete i srednja ćerka Džoa i Ketrin Džekson i sestra Majkla Džeksona. Svetska javnost upoznala ju je u porodičnoj seriji The Jacksons, koja se emitovala na CBS-u između 1976. i 1977.

Osamdesetih i devedesetih uspešno se bavila muzikom, a njena dva romana bila su proglašena za bestselere. Međutim, devedesetih je njena karijera počela da se kreće silaznom putanjom, ponajviše zbog braka sa menadžerom Džekom Gordonom, od koga se razvela 1997.Vratila se na scenu 2004. singlovima "Just Wanna Dance", "Home" i "Free the World". Objavila je veoma zapaženu autobiografiju, a 2013. i 2014. emitovao se njen rijaliti program "Life with La Toya".

Sestra kontroverznog Majkla Džeksona i ranije je bila na meti kritika zbog izgleda. "Gospođo La Toja, uvek ste bili kraljica. Ali, pobogu, pojedite nešto", "Tako sam tužna zbog nje", "Molite se da dobije odgovarajuću pomoć. Uvek je smešno dok to niste vi ili neko koga volite", "Hvala ti, Džo Džeksone, odgajio si zdravu decu", ironično komentarišu imajući u vidu nasilje koje je činio prema ćerkama i sinovima, a nikome ovaj prizor nije smešan:

Iza izgleda La Toje Džekson krije se jeziva priča. Ona je istinu o svojoj poznatoj porodici otkrila na malim ekranima, a i pre toga je bilo sumnji da su se iza zatvorenih vrata dešavale razne zastrašujuće stvari.La Toja Džekson ispričala je da ju je silovao njen otac Džo koji je preminuo u junu 2018. godine, da seksualno zlostavljao i njenu šest godina stariju sestru Rebi, kao i da je njihova majka Ketrin znala sve i podržavala supruga u zločinu. Šokantna ispovest koju je sestra Majkla Džeksona iznela još 1991. godine, tek je 2019. ugledala svetlo dana. Reakcija planete bio je šok pa i više od toga."Kada tvoj otac izađe iz kreveta koji deli sa majkom i uđe u krevet sa svojom ćerkom, a čuješ svoju majku kako govori :"Ne, Džo, ne večeras, umorna je, pusti je da se odmori", to te izludi", rekla je pevačica koja je imala 11 godina kada je počeo stravičan niz događaja.

La Toja Džekson se 2011. pojavila sa majkom Ketrin u javnosti. Porodica Džekson je samo naizgled i to na početku njenog proboja na javnu scenu izgledala kao srećna porodica sa mnogo talentovane dece. Vremenom se saznalo da je Džozef Volter koji je radio kao menadžer za talente bio pravi despot i zlostavljač. Bio je otac petoro dece.U Meksiku je ranije učestvovala na tribini "Forever-The King of Pop" u čast svoga brata Majkla Džeksona, koji je već duže vreme posthumno na meti optužbi za pedofiliju (inicijator svega bio je dokumentarni film "Leaving Neverland" u kojem bivši stanovci imanja pevača iznose zastrašujuće detalje o seksualnom zlostavljanju koje su doživeli kao deca).

Čuva uspomenu na svog kontroverznog brata uprkos skandalima što se može videti i na Insatgramu gde komentarišu da izgleda poput plastične lutke. Da je imala niz plastičnih operacija, sada se ne može ni opovrgnuti. Ljubav prema estetskoj hirurgiji je rasrostranjena u njenoj porodici (njen brat Majkl je zbog ekstremnih hiruških zahvata bio na korak da ostane bez nosa).

Autor: M.K.