ADAM ADAKTAR ČEKA PETO DETE?! Objavom sve bacio u rebus, ona se drži za stomak (FOTO)

Adam Adaktar i njegova supruga Anđela nedavno su dobili četvrto dete, preslatku devojčicu kojoj su dali nesvakidašnje ime - Aja Avala, a sada se spekuliše da je na putu i peto!

Naime, Adam Adaktar je objavio na društvenim mrežama kratak klip u kom je stavio upitnik na broj pet, i štiklirao je četiri kvadratića, uz opis da ni sam ne zna odakle toliko dece.

Na slici se vidi i Anđela koja je ruke stavila na stomak i ima zamišljen pogled, međutim, za sada zvanično ništa nije potvrdio.

Pozvali smo Adama kako bismo proverili ove navode, ali se on nije javljao na broj telefona poznat redakciji.

Crtali i srce na stomaku

Inače, Anđela je podelila nedavno fotografiju sa egzotične plaže na kojoj pozira u kupaćem kostimu, a na stomaku joj je nacrtano veliko srce od kreme za sunčanje.

Upravo taj detalj privukao je pažnju pratilaca, pa su se u komentarima odmah počela nizati pitanja: da li je peto dete možda već na putu.

"Srce na stomaku? Nije valjda još beba?", "Još jedna beba, bravo!", "Ne mora da znači, možda joj je dete nacrtalo to srce", bili su neki od komentara koji su preplavili objavu.

Autor: Nikola Žugić