AKTUELNO

Domaći

NAŠA MANEKENKA JAŠE KONJA U VODI! Zanosna brineta uživa u suvom luksuzu, a ova objava sa njenog odmora ne prestaje da se komentariše (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Sunčica Travica jedna je od najatraktivnijih žena sa ovim prostora, a na svom Instagramu redovno objavljuje slike i snimke sa egzotičnih putovanja.

Ona je sada naime, pokazala kako jaše konja u vodi, te je objava vrlo komentarisana na njenom Instagramu.

Sunčica inače, voli da uživa, pravi je hedonista, te nema sumnje da se odlično provodi na moru.

Foto: Instagram.com

Bila u vezi sa Troickim

Inačle, Sunčica je 2009. godine bila u vezi sa Viktorom Troickim. Njih dvoje imali su burnu ljubav, pa su se tako mirili i raskidali, da bi se na kraju 2014. godine potpuno rastali.

Foto: Instagram.com

Nakon toga se on oženio manekenkom Aleksandrom Đorđević, a Sunčica je uplovila u vezu sa fudbalerom Aleksandrom Radišićem, a kasnije i sa njim raskinula.

O vezi Sunčice i Viktora Troickog naširoko se raspredalo, a manekenka se danas trudi da nekako svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Ona uprkos tome ne krije kako živi, te na društvenim mrežama redovno objavljuje slike i snimke iz svog doma, koji je sredila skroz po svom ukusu.

Foto: Tanjug AP

Autor: Nikola Žugić

#Manekenka

#Sunčica Travica

#Teniser

#Viktor Troicki

#bivša devojka Viktora Troickog

POVEZANE VESTI

Domaći

POSLE HILTONA... GOGA SEKULIĆ SE TUŠIRALA VODOM IZ BURETA! Hit snimak zapalio mreže (VIDEO)

Domaći

NAŠA MISICA SE UDALA ZA TURSKOG MILIONERA: Uživela u suvom luksuzu, pa sve puklo, a sad ZAVELA OVOG BOGATAŠA (FOTO)

Domaći

ENA POPOV POKAZALA KAKO JE HRANI MUŽ! Obilaze celu planetu i poručuju: Život je plaža (FOTO)

Domaći

Oglasila se žena Vlada Divca sa egzotične lokacije: Oduševila sve svojim izgledom a evo gde se nalazi (FOTO)

Domaći

EVO KOLIKO KILOGRAMA IMA EMINA JAHOVIĆ! Mnogi misle da preteruje sa dijetom: Treba malo da se ugojiš, ovo je premršavo...

Domaći

Emotivni kadrovi na venčanju poznatog tenisera! Mlada blista u venčanici, otac je vodi pod ruku: Žena Viktora Troickog sve objavila (FOTO)