NAŠA MANEKENKA JAŠE KONJA U VODI! Zanosna brineta uživa u suvom luksuzu, a ova objava sa njenog odmora ne prestaje da se komentariše (FOTO)

Sunčica Travica jedna je od najatraktivnijih žena sa ovim prostora, a na svom Instagramu redovno objavljuje slike i snimke sa egzotičnih putovanja.
Ona je sada naime, pokazala kako jaše konja u vodi, te je objava vrlo komentarisana na njenom Instagramu.
Sunčica inače, voli da uživa, pravi je hedonista, te nema sumnje da se odlično provodi na moru.
Bila u vezi sa Troickim
Inačle, Sunčica je 2009. godine bila u vezi sa Viktorom Troickim. Njih dvoje imali su burnu ljubav, pa su se tako mirili i raskidali, da bi se na kraju 2014. godine potpuno rastali.
Nakon toga se on oženio manekenkom Aleksandrom Đorđević, a Sunčica je uplovila u vezu sa fudbalerom Aleksandrom Radišićem, a kasnije i sa njim raskinula.
O vezi Sunčice i Viktora Troickog naširoko se raspredalo, a manekenka se danas trudi da nekako svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Ona uprkos tome ne krije kako živi, te na društvenim mrežama redovno objavljuje slike i snimke iz svog doma, koji je sredila skroz po svom ukusu.
Autor: Nikola Žugić