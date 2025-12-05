Skinuo se muž Mie Borisavljević! Telo Bojana Grujića isklesano i u mišićima, lepši pol poludeo na mrežama (FOTO)

Muž naše pevačice Mie Borisavljević, Bojan Grujić, važi za jednog od najzgodnijih "jačih polovina" na javnoj sceni, a sada se skinuo i pokazao izvajano telo!

Mia Borisavljević, naša pevačica i pored pevanja, bavi se i mnogim drugim poslovima, a kako važi za jednu od najzgodnijih i atraktivnijih na našoj javnoj sceni, mnogi imaju samo reči hvale na njen račun.

S druge strane, Mia je udata, te tako njen suprug Bojan Grujić mami uzdahe lepšeg pola, a mnogi kažu da izgleda kao Apolon, te se tako neki ugledaju na njih dvoje, komentarišući da upravo tako žele da izgledaju, da se tako ponašaju, ali i da imaju skladan brak poput njihovog.

Sada, na svom instagram nalogu, Bojan je podelio golišavu sliku iz teretane, na kojoj se vidi isklesano mišićavo telo, a sasvim je jasno da se brine o svom fizičkom izgledu.

Podsetimo, nedavno se pisalo o tome kako se Mia podvrgla tretmanu regeneracije kože spermom od lososa, a pre postupka pitala je muža da li se slaže sa tim. Ona je posetila jednu kliniku i snimila ceo postupak, a tom prilikom se i našalila. Na pitanje da li će se njen suprug Bojan Grujić naljutiti zbog sperme od lososa, Mia je odgovorila.

- Pitala sam ga da li će se ljutiti ako uradim tretman spermom od lososa, a on je odgovorio da se ne ljuti. Rekla sam mu: "Ja bih se ljutila da ti staviš spermu od lososice" - rekla je Mia pre početka tretmana.

Vodi računa o svojoj ishrani - Uživam dok treniram, a ako nekad preskočim trening, odmah budem nervozna. Zdravo se hranim, a doručak mi je najbitniji obrok tokom dana. Potreban nam je svima kako bi nam podigao energiju. Ukoliko ogladnim nakon njega, pojedem bananu ili šaku badema. Za ručak najčešće trknem do svog omiljenog restorana ili naručim hranu, dok za večeru jedem laganu salatu. Važno je ne preskakati obroke - ispričala je Mia, koja priznaje da ne želi da izvadi silikone koje je ugradila pre 20 godina.

Autor: Nikola Žugić