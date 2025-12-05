AKTUELNO

SIN MILOŠA BIKOVIĆA U NOVOGODIŠNJOJ BAJCI! Mama Ivana objavila sliku sa vrteškom i drvenim konjićima: Ovo je najlepše što sam danas videla

Praznična euforija polako počinje, a najnovija slika malog Vasilija, sina glumca Miloša Bikovića, koju je podelila njegova supruga Ivana oduševila je sve.

Na slici se vidi dečak u toploj zimskoj jakni i kapici, potpuno očaran pred raskošno ukrašenom novogodišnjom vrteškom.

Okružen jelakama, lampicama i prazničnim dekoracijama, mališan stoji potpuno zanesen kao da je zakoračio u pravi božićni film.

Atmosfera je spektakularna: šareni drveni konjići, pozlaćeni detalji, svetlucave kugle, a mama Ivana je pucala od ponosa, a komentari su se samo nizali:

"Ovo je najlepše što sam danas videla", "Vasilije je prava medena pahuljica", "Preslatko".

Biković o očinstvu

Inače, Miloš Biković je jednom prilikom govorio o tome koliko je rođenje sina promenilo njegov život.

- Kada dobijete dete i kada držite taj mali život u rukama, tu malu mrvu života u rukama, ne postoji nijedan projekat koji bi vam doneo više sreće. Život se u nekom poslovnom smislu nastavlja, ja ću nastaviti da snimam, ali ne postoji ništa što može da se poredi sa onim što mi se desilo 9. januara - rekao je Biković tada, pa otkrio da li je spreman za neprospavane noći.

