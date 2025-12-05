Milica Dabović okitila džinovsku jelku: mali Stefan dodaje ukrase, ova scena raznežila sve "Mamin život"

Bivša košarkaška i reprezentativka Srbije, Milica Dabović privlači veliku pažnju otkako je priznala da je otvorila Onlifans nalog.

Milica Dabović je aktivna na društvenim mrežama, te često svoje pratioce počasti nekim izazovnim stajlingom.

Ipak, nekadašnja sportistkinja i influenserka sada je raznežila sve, podelivši fotografiju svoje jelke koju je već okitila. Milica je okitila ogromnu jelku koja se prostirala od poda do plafona ali je rastopila srca mnogih zbog slike sa sinom Stefanom.

Milica je na Instagramu podelila fotografiju sina Stefana koji u prazničnoj euforiji kači ukrase. Ogromna jelka, prepuna lampica, šarenih kuglica i mašnica, izgleda kao iz novogodišnje bajke.

- Život mamin - napisala je Milica kratko u opisu slike.

Ona je nedavno otkrila kako gradi kuću van Beograda i da je to želja koju ima već jednu deceniju. milica je tada za Blic priznala da je uspela da ostvarisvoj cilj iako mnogi u nju nisu verovali:

- Mogu da kažem da sam ja sanjala o tome. Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno. Danas stojim čvrsto na nogama, ponosna sam i srećna sam. Mislim da sam ispunjena, mirna, da imam muškarca koji veruje u mene i koji me voli i koji me čuva kao malo vode na dlanu. Taj vetar u leđa mi je nedostajao da ostvarim svoj san - rekla nam je Milica na početku.

Autor: Nikola Žugić