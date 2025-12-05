Kraljica šera najavila tužbe! Nakon vesti da ima novog dečka, oglasila se Jovana Jeremić besna kao ris: Na sudu ćemo da se dokazujemo

Kako su mediji prenosili, voditeljka Jovana Jeremić našla je novog dečka, te se tom prilikom i oglasila i otkrila da o svom privatnom životu neće pričati javno do određenog trenutka, a novim oglašavanjem je usijala sve.

Naime, Jovana je, kako navode mediji, uplovila u novu ljubavnu vezu, a detalje o partneru ne želi da otkriva javno. Kako su dalje prenosili, reč je o Milošu Stojanoviću Tigru, kikbokseru.

Sada, Jeremićeva je otkrila da se opekla u prethodnim odnosima, te da intimu ovog puta čuva za sebe. Pored toga, voditeljka je najavila i tužbe za sve one koji šire neistine o njenom privatnom životu.

- I vrapci na grani znaju da hoću brak i dete. Porodičan sam tip, to što sam se*si i mega fatalna žena, to je druga stvar. Svoju fatalnost nisam upotrebila da budem švalerka. Videla sam neke naslove u novinama, pričali su da sam švalerka nekom oženjenom muškarcu. To su sve neistine, ali ja to ne radim tako. Presavijem tabak, tužim, pa ćemo na sudu da se dokazujemo. Neke ličnosti se kače na mene da bi bile popularne, to nema veze s mozgom. Vraćaju se na jednu priču iz prošlosti za koju sam otvoreno pričala, kod mene je sve bilo transparentno. Sada će da bude misterija jer ja neću pričati o tome - rekla je Jovana, pa je otkrila da li će joj biti teško da ćuti:

Sa zadovoljstvom ćutim. Šta misliš, koliko me je ujela prošlost pa sam donela ovu odluku? Mnogo volim medije, znam šta znači dobra, kvalitetna vest, ali ovog puta biram sebe. Moram da se zaštitim. Želim da zaštitim svoju privatnost i onog koga volim jer želim da to stvarno bude pravo. Ne želim da me bilo ko iskorišćava više jer sam previše dobra, previše dajem i mnogo su me iskorišćavali prijatelji. Moj život ne vredi klik. Tačka.

Podsetimo, kada je juče osvanula vest o tome da Jovana ima dečka, ekipa portala Pink.rs odmah je kontaktirala voditeljku, čije oglašavanje vam prenosimo u celosti.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla je Jovana za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić