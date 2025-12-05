Majmun Zvrle izvršio samoubistvo zbog naše pevačice: Napio se kiseline iz akumulatora

Pevačica Nada Obrić se prisetila mnogobrojnih anegdota sa pokojnim ljubimcem, majmunom Zvrletom, ali i načina na koji je sam sebi okončao život.

Nada, koja je nedavno završila u invalidskim kolicima, pre više od 25 godina je za kućnog ljubimca imala majmuna kog je dobila na poklon, a za koga je bila mnogo vezana.

- Pre dvadesetak godina, kada sam još uvek bila u braku sa drugim mužem, od prijatelja sam dobila na poklon malog majmuna, starog svega nekoliko meseci. Toliko sam se zbližila sa njim da je to bilo nenormalno, svuda sam ga vodila sa sobom, pa čak i na nastupe. Zvao se Zvrle i bio je duša, samo što nije umeo da priča. Noću je bio smešten u servisu za automobile koji je moj tadašnji muž držao - rekla je Nada u jednom intervjuu 2017. godine i otkrila da je upravo taj boravak sa automobilima koštao Zvrleta života.

- Mnogo je bio vezan za mene i nikada ga neću prežaliti jer je sa četiri godine tragično završio, kao da se namerno ubio, jer je učinio nešto što nikada pre toga nije ni pokušao da uradi. Otvorio je čep od akumulatora i napio se one kiseline i umro na licu mesta. Jao, kakva je to tuga u mome domu bila, pa ja sam njega kao ljudsko biće ožalila - sa setom je rekla Obrićeva i prisetila se avantura sa nestašnim ljubimcem:

- Sa njim je bilo mnogo avantura, sećam se jednog mog koncerta na stadionu kada sam ga povela sa sobom, pa nisam mogla da ga otrgnem sa sebe. Iako je uveliko išao moj foršpil i trebalo je da izađem na binu, ja sam se borila sa njim, na kraju sam se nekako izmigoljila, ali me je u svoj toj borbi upiškio, pa sam mokre haljine izašla tako pred ljude. Kada sam završavala nastup, on je skočio pred mene i ceo stadion ga je video i svi su mu tapšali, a Mitar Mirić, koji se popeo na binu da peva, bio je u drugom planu jer su svi samo u majmuna gledali.

"Sve je voleo da jede"

- Sve je voleo da jede, najviše papice za bebe, sokiće i voće, ali je imao jednu manu – voleo je da krade novac od ljudi koji su dolazili u servis. Samo ošacuje da imaju pare, u džepiću ili u pantalonama, i to je već bilo u njegovim ustima. On je u ustima imao kao jedan džep gde je odlagao sve što mu dođe pod ruke, pa posle, kada je siguran, on izvadi i gleda - rekla je Nada i nastavila priču o svom Zvrletu:

- Toliko je bilo neprijatnih situacija zbog njegovih krađa da je to strašno. Policija je dolazila nekoliko puta po prijavi mušterija u servis kako bi pretresala radnike, a u stvari on je bio lopov. I još nešto je imao usađeno, a to je da nije nikako voleo pijane ljude, ali ni strance. Pijanima se odmah bekeljio čim oseti alkohol, a strancima je znao da namerno spusti šajbnu da im padne na glavu ako gledaju oko motora i akumulatora nešto.

Zvrle grlio televizor

- Jedne Nove godine ga je čuvala moja drugarica, a ja sam sa mužem bila na turneji u Australiji i, kako se Nova godina približavala, naišla je moja pesma na programu i on umalo nije razbio televizor. Sve ga je grlio i mazio - pričala je Nada.

Autor: Nikola Žugić